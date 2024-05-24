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У Торонто показали фільм тревел-блогера Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна"

24 травня, 2024 п'ятниця
16:32
Кіно

У Канаді відбувся показ документального фільму ексведучого програми "Орел і решка" Антона Птушкіна про порятунок тварин під час російського вторгнення 

Зміст

Про це повідомили в МЗС України.

У Торонто показали фільм режисера, тревел-блогера і колишнього ексведучого програми "Орел і решка" Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна". Як зазначив генеральний консул Олег Ніколенко, усі квитки на показ були викуплені.

Стрічка розповідає про порятунок тварин під час російського повномасштабного вторгнення. 

"Фільм Антона нагадує, що, попри тяжкий час, українці не втрачають людяності, піклуючись не лише про себе, але і про тих, хто навколо нас. "Ми, наші улюбленці та війна" майстерно доносить іноземним аудиторіям меседж про те, що війна проти України триває, і що наша країна потребує допомоги. Щира і талановита робота, яка сприяє приверненню уваги в Канаді до України", – зазначив генконсул.

Фото: facebook Олега Ніколенка

Стрічка створювалась у співпраці з канадською компанією Yap Films. За словами Птушкіна, представники цієї компанії знайшли його за допомогою великої української діаспори в Канаді. Фільм створювався для західної аудиторії, тому у стрічці велика кількість людей говорить англійською. Уже вдалося досягнути певного результату — фільм вже придбав найбільший мовник США — PBS. 

"Ми вирішили розповісти про тварин, бо ми шукали кут, під яким можна було б показати війну так, щоб було цікаво дивитись іноземцям. Це насправді дуже прагматичний підхід. Було літо 2022 року — Буча вже відбулася. На жаль, смертю людини вже було нікого не здивувати на Заході. А тварини — це тема, яка може торкнути серця", - розповідав раніше Птушкін.

"Ми, наші улюбленці та війна" - це перший документальний фільм українського телеведучого та мандрівника Антона Птушкіна. Стрічку вже придбав найбільший мовник США.

Документальний фільм "Ми, наші улюбленці та війна" став рекордсменом. За перший вікенд у національному прокаті він зібрав 2,3 млн грн – це більше, ніж найкасовіший український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" заробив за 16 вікендів. 

Теги:
Культура
Канада
Війна з Росією
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