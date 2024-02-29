У віці 76 років помер американський комік Річард Льюїс

Про це пише Reuters.

Американський стендап-комік, актор і письменник Річард Льюїс, який прославився своєю самопринизливою дотепністю та понад два десятиліття знімався разом з Ларрі Девідом у популярному серіалі HBO "Приборкай свій ентузіазм" (відомий в українському перекладі також як "Угамуй свій запал", - ред.), помер у віці 76 років. Як повідомив його публіцист Джефф Абрагам, Льюїс помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі у вівторок, 27 лютого, увечері після серцевого нападу.

Комік минулого року заявив, що бореться з хворобою Паркінсона.

"Ми з Річардом народилися з різницею в три дні в одній лікарні, і більшу частину мого життя він був мені як брат. У нього було те рідкісне поєднання рис найсмішнішої людини, а також наймилішої людини. Але сьогодні він змусив мене ридати, і я ніколи йому цього не пробачу", — сказав колега Льюїса Ларрі Девід у письмовій заяві.

Як наголосив Абрагам, дружина актора Джойс Лапінскі дякує всім за любов, дружбу та підтримку та просить про конфіденційність у цей час.

Льюїс, який народився в Брукліні, почав грати в стендап комедіях на початку 1970-х років, працюючи вдень у рекламі, і до кінця десятиліття піднявся до авангарду свого покоління коміків. Протягом 1980-х він був постійним учасником нічних ток-шоу та знявся разом із Джеймі Лі Кертіс у телекомедії ABC "Усе, крім кохання" (Anything But Love). У 1990-х роках він кілька разів знімався у фільмах, зокрема "Робін Гуд: Люди в трико".

У наступні роки він був найбільш відомий тим, що зіграв друга Ларрі Девіда в "Приборкай свій ентузіазм" (Curb Your Enthusiasm), де двоє чоловіків невпинно сперечалися.



