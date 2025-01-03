Українська документалка "Бартка" здобула Гран-прі онлайн-програми ОКО Film Festival

Про це повідомляє Держкіно.

На 5-му Міжнародному етнографічному ОКО Film Festival, що проходив у Болграді (Україна) та Софії (Болгарія), оголосили переможців глядацького голосування онлайн-програми.

Глядацький Гран-прі української частини онлайн-програми отримав документальний фільм "Бартка" режисера Володимира Бакума.

Фільм розповідає історію лісничого Василя Павловича, який працює в Карпатах і готується до виходу на пенсію. У стрічці висвітлюються важливі теми: вирубка лісів, екологічна криза та необхідність переосмислення нашого ставлення до природи.

Ця стрічка – повнометражний дебют продюсера Артема Голубєва та режисера Володимира Бакума.