Українська документалка "Бартка" здобула Гран-прі онлайн-програми ОКО Film Festival
Документальний фільм "Бартка" режисера Володимира Бакума отримав глядацький Гран-прі онлайн-програми ОКО Film Festival на міжнародному етнографічному кінофестивалі
Про це повідомляє Держкіно.
На 5-му Міжнародному етнографічному ОКО Film Festival, що проходив у Болграді (Україна) та Софії (Болгарія), оголосили переможців глядацького голосування онлайн-програми.
Глядацький Гран-прі української частини онлайн-програми отримав документальний фільм "Бартка" режисера Володимира Бакума.
Фільм розповідає історію лісничого Василя Павловича, який працює в Карпатах і готується до виходу на пенсію. У стрічці висвітлюються важливі теми: вирубка лісів, екологічна криза та необхідність переосмислення нашого ставлення до природи.
Ця стрічка – повнометражний дебют продюсера Артема Голубєва та режисера Володимира Бакума.
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