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Українська стрічка "Назавжди-назавжди" отримала приз молодіжного кінофестивалю у Сараєво

Дар'я Тарасова
1 серпня, 2024 четвер
10:33
Кіно "Назавжди-Назавжди" на молодіжному кінофестивалі у Сараєво

Дебютний повнометражний фільм "Назавжди-назавжди" режисерки Анни Бурячкової отримав приз журі молодіжного кінофестивалю у Сараєво в категорії Generation Features

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

У столиці Боснії і Герцеговини завершився 16-й молодіжний кінофестиваль у Сараєво. За вісім фестивальних днів було показано понад 60 фільмів із 18 країн світу.

Від України була представлена драма режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-назавжди". Стрічка отримала приз журі у категорії Generation Features. Фільм відзначили за "захопливу розповідь та майстерні образи".

Фільм присвячений підліткам, які вижили в 1990-х. Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переходить зі однієї школи в центрі міста до іншої, у спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушних підлітків. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а трохи згодом у Саню. 

"Цей фільм - пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило - якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш. У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Тим, хто навчився згодом обирати себе, відстоювати власні кордони, як в приватному, так і в суспільному житті, а найголовніше - на рівні країни та нашої незалежності", - каже про фільм Бурячкова.

У національний прокат стрічка виходить 21 листопада 2024 року.

Молодіжний кінофестиваль у Сараєво (Omladinski Film Festival Sarajevo) — це молодіжний кінофестиваль, який проходить щорічно в Сараєво, заснований у 2008 році, фестиваль має на меті підтримку та популяризацію молодих кінематографістів та їхньої творчості.

Цьогоріч "Назавжди-назавжди" був показаний на Каннському кіноринку. Світова премʼєра режисерського дебюту Бурячкової відбулася на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.


 

Теги:
Культура
кінофестиваль
Боснія і Герцеговина
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