Пропонуємо до перегляду українські серіали про кохання

"Кава з кардамоном"

Жанр: драма, історичний

У головних ролях: Олена Лавренюк, Павел Дельонг

Історія кохання звичайної українки Анни та польського шляхтича Адама. Оточення засуджує їхні стосунки, втім, суспільна думка не стає на заваді щирим почуттям…

"І будуть люди"

Жанр: історичний, драма

Режисер: Аркадій Непиталюк

У головних ролях: Остап Дзядек, Олена Борозенець, Віктор Жданов

Події драми розгортаються на початку XX століття та зображують декілька бентежних історичних періодів: Першу світову війну, революцію та навалу режиму радянської влади…

"Справедливість"

Жанр: драма

У головних ролях: Анна Сагайдачна, Валентин Томусяк, Анна Сердюк

В центрі сюжету — юна дівчина Надя. З самого дитинства батьки героїні гіперопікають її, контролюють кожен крок та вирішують, з ким їй спілкуватись. Мелодрама розповідає про згубні наслідки феномену надмірної турботи…

"Дівчина з персиками"

Жанр: драма

У головних ролях: Аліна Коваленко, Влад Нікітюк, Олена Стефанська

Телесеріал розповідає історію дівчини Ані — продавчині персиків з небагатої родини, яка випадково знайомиться з заможним безтурботним хлопцем Ромою…

"Століття Якова"

Жанр: історичний, драма

Режисер: Бата Недич

У головних ролях: Роман Луцький, Станіслав Боклан, Ганна Топчій

Історичний мінісеріал розповідає про життя українського селянина Якова. Герой святкує своє сторіччя та пригадує декілька епізодів з власного минулого. Серіал складається з чотирьох оповідей, що присвячені різним періодам життєвого шляху героя…