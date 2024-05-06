Пропонуємо до перегляду українські серіали про кохання
Дивимось та насолоджуємось перебігом подій в українських серіалах. Проекти українських кінокомпаній, що оповідають про складнощі в стосунках, перепони на шляху до щастя та омріяну родинну ідилію
"Кава з кардамоном"
Жанр: драма, історичний
У головних ролях: Олена Лавренюк, Павел Дельонг
Історія кохання звичайної українки Анни та польського шляхтича Адама. Оточення засуджує їхні стосунки, втім, суспільна думка не стає на заваді щирим почуттям…
"І будуть люди"
Жанр: історичний, драма
Режисер: Аркадій Непиталюк
У головних ролях: Остап Дзядек, Олена Борозенець, Віктор Жданов
Події драми розгортаються на початку XX століття та зображують декілька бентежних історичних періодів: Першу світову війну, революцію та навалу режиму радянської влади…
"Справедливість"
Жанр: драма
У головних ролях: Анна Сагайдачна, Валентин Томусяк, Анна Сердюк
В центрі сюжету — юна дівчина Надя. З самого дитинства батьки героїні гіперопікають її, контролюють кожен крок та вирішують, з ким їй спілкуватись. Мелодрама розповідає про згубні наслідки феномену надмірної турботи…
"Дівчина з персиками"
Жанр: драма
У головних ролях: Аліна Коваленко, Влад Нікітюк, Олена Стефанська
Телесеріал розповідає історію дівчини Ані — продавчині персиків з небагатої родини, яка випадково знайомиться з заможним безтурботним хлопцем Ромою…
"Століття Якова"
Жанр: історичний, драма
Режисер: Бата Недич
У головних ролях: Роман Луцький, Станіслав Боклан, Ганна Топчій
Історичний мінісеріал розповідає про життя українського селянина Якова. Герой святкує своє сторіччя та пригадує декілька епізодів з власного минулого. Серіал складається з чотирьох оповідей, що присвячені різним періодам життєвого шляху героя…
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