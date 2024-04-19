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Увійти у "Наш живий світ": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
19 квітня, 2024 п'ятниця
18:47
Кіно "Земля короля"

Від видовищного документального серіалу в озвучці однієї з найтитулованіших актрис світу до кривавого екшну від "зірки" "Мільйонера з нетрів" з високими оцінками критиків

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо.

"Земля короля"

У кінотеатрах з 18 квітня

"Земля короля"

Пригодницький історичний трилер данського режисера та сценариста Ніколая Арселя за книгою Іди Йессен "Капітан та Енн Барбара", прем'єра якого відбулася на Венеційському кінофестивалі й де стрічка боролася за головну нагороду, вже встиг здобути 18 нагород та 17 номінацій на світових кінофестивалях. А Данія висунула цей фільм (що є результатом спільного виробництва кінематографій одразу чотирьох європейських країн — Данії, Швеції, Норвегії та Німеччини) на отримання "Оскара" як найкращий іноземний фільм. Критики сходяться на тому, що в "Землі короля" справді є чим захоплюватися. І не тільки через захопливі краєвиди Скандинавії та те, що в ній фігурують реальні історичні особи, хоча події і викладені з великою часткою художнього домислу.

Отож "втомлений роками військової служби Людвіг Кален отримує від короля дозвіл займатися землеробством на віддалених землях. Мова про вересові пустища на півночі Данії. У вдячність за обробіток земель, які раніше вважали для цього непридатними, король обіцяє Калену дворянський титул. На місці з’ясовується, що болотисті землі – найменша проблема, з якою стикнеться Кален. Тутешній землевласник Шінкель вважає відведені королем землі своїми. Його влада в цих краях така ж безмежна, як і його жорстокість".

У головних ролях Мадс Міккельсен, Аманда Колін, Саймон Беннебйорг, Густав Лінд

"Під мостом" (серіал) 

З 17 квітня на Hulu

"Під мостом"

Американський кримінально-драматичний мінісеріал, який на основі однойменної книги Ребекки Годфрі розробила Квінн Шепард. У центрі уваги - історія реального резонансного вбивства у листопаді 1997-го у місті Вікторія Британської Колумбії - рідному місті Ребекки Годфрі - 14-річної канадської дівчинки Ріни Вірк, яка начебто пішла з друзями на вечірку, але не повернулася. У її жорсткому вбивстві були звинувачені вісім підлітків - семеро дівчат і один хлопець. Підлітки довірилися письменниці, і вона отримала унікальне бачення тих жахливих подій. Серіал занурить у прихований світ звинувачених в убивстві дівчат, розкриваючи разючу правду про малоймовірного вбивцю. 

До речі, книга "Під мостом", яка вийшла у 2005- му та ретельно відтворила хронологію злочину, отримала безліч нагород і стала бестселером. Авторка - канадська письменниця та сценаристка Ребекка Годфрі померла у віці 54 років від раку майже відразу після того, як стало відомо, що ця книга ляже в основу серіалу. 

У ролях Лілі Гладстон, Райлі КіоҐ, Врітіка Гупта та ін. 

"Наш живий світ"

На Netflix з 17 квітня

"Наш живий світ"

Цей видовищний документальний британський серіал про природу ставить за мету розпости про інтелект і винахідливість живих організмів та взаємозв’язок усього живого на нашій планеті. Безпрецедентне занурення у світову флору та фауну озвучує в оригінальній версії одна з найтитулованіших актрис світу Кейт Бланшетт. Підкреслюючи  важливість для підтримки рівноваги живого світу усіх у природі - і малих, і великих, серіал демонструє крихкість балансу екосистем та нагальну потребу їх збереження. 

"Манкімен"

У кінотеатрах з 18 квітня

"Манкімен"

Цей кримінальний трилер та бойовик  створив британський актор та режисер індійського походження Дев Пател, який здобув всесвітнє визнання завдяки головній ролі у драмі Денні Бойла "Мільйонер з нетрів", що в 2009 році отримала 8 премій "Оскар" ( зокрема як "Кращий фільм") та подарувала акторові його першу номінацію на премію BAFTA. У своєму новому проєкті Дев Пател став співавтором сценарію, режисером та виконавцем головної ролі. За постановку сцен з бійками відповідав Брахім Чаба, який раніше співпрацював з Джекі Чаном над низкою його фільмів.

Як анонсують стрічку, "щоночі у ринг виходять бійці. За правилами, які тут діють, хтось обов’язково має програвати. Зазвичай це Манкімен, хлопець, вдягнений у маску білої мавпи. Ще дитиною він став свідком вбивства своєї матері. Кричуща несправедливість супроводжувала його усе життя. Зрештою, він наважився застосувати всі свої знання та вміння, аби помститися тим, через кого зло вкрало його право на спокійне щастя".

Варте уваги, що цей фільм дуже високо оцінили і критики, і глядачі, відзначивши його міцний сюжетний каркас, динамічність, драйвовість та стильність. Про цю стрічку пишуть, що вона "зриває дах", але найкращим способом.

У головних ролях Шарлто Коплі, Дев Патель, Собхіта Дхуліпала, Віпін Шарма, Сікандер Кхер

"Сім'я Апшоу" (5 сезон)

На Netflix з 18 квітня

Популярний комедійний серіал про те, як сім’я чорношкірих у штаті Індіана будує краще життя та затишний дім, долаючи безліч щоденних перешкод.

Чесно кажучи, це не те кіно, яке дарує історії кінематографа якісь особливі відкриття. І не те, яке пам'ятатимете через роки. Але як стверджує його знімальна група, мова таки про свіжий погляд на сімейне життя з усіма його проблемами та недосконалостями. А головне - сповнена гумору та реальних емоцій ця кінооповідь підводить до того, що можна залишатися разом незважаючи ні на що, якщо в основі любов.   

У ролях Майк Еппс, Ванда Сайкс, Кім Філдс, Пейдж Кеннеді, Даймонд Ліонс та ін.

Теги:
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