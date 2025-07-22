Від творців "Зборів ОСББ": у Києві почали знімати комедію "Батьківські збори"

Про це Еспресо повідомили у команді фільму.

Комедія, що вийде на великі екрани напередодні Гелловіну, 30 жовтня, покаже залаштунки шкільних зборів, коли дитячі травми, перше кохання і бажання мати рацію зустрічаються в одному кабінеті.

"Батьківські збори" — це не про дітей. Це про дорослих, яким дуже не завадило б ще раз сходити до школи — хоча б на урок емоційного інтелекту", — поділився співавтор сценарію та продюсер фільму Іван Мелашенко.

За сюжетом, коли на виборах президента школи перемагає найгірший учень-прогульник, обурені батьки інших впевнені у фальсифікації, і скликають батьківські збори, які переростають у запеклі дебати, оголюють прогалини у вихованні, недосконалість шкільної освіти й відкривають сімейні таємниці, які ніхто навіть уявити не міг.

У кадрі зібрали зіркових акторів, серед них — Анастасія Цимбалару, для якої "Батьківські збори" стануть дебютом в ігровому, повнометражному кіно. У фільмі вона зіграє "маму-відмінницю" Віку, голову батьківського комітету. Євген Янович та Антоніна Хижняк втілять заможних батьків, які готові до будь-яких хитрощів, аби їх чадо отримало першість у президентських шкільних змаганнях.

фото: надане пресслужбою

"У фільмі я конфліктую з Олегом Маслюком і люблю Антоніну Хижняк. Коротше, все кардинально відрізняється від життя, — сміється Євген Янович. — Але такі задачі, як актору, мені подобаються. Сценарій у "Батьківських зборах" дуже смішний. Вважаю, це головне для комедії. Тому чекаю класного результату".

Також у фільмі зіграють Назар Задніпровський, Римма Зюбіна, Олег Маслюк, Андрій Ісаєнко, Лілія Цвєлікова, Аліса Тункевич, Володимир Кравчук, Володимир Ніколаєнко, Ніна Набока, Наталія Корецька, Володимир Ращук, Ніколь Немчик, Максим Боряк, Марія Мархай, Іван Волошин, Михайло Вербанець.

"Ми завжди радо підтримуємо українське кіно, і це вже наша друга співпраця з цією продюсерською командою. "Батьківські збори" - це легкий, дотепний фільм, що порушує актуальні теми, тому ми впевнені, що він знайде відгук у надширокої аудиторії", — зауважила Вероніка Ясінська, СЕО кінодистрибʼюторської компанії Green Light Films.

Режисером-постановником виступив Дмитро Шмурак, оператором-постановником — Дмитро Жила. Авторами сценарію стали Іван Мелашенко, Дмитро Андрієнко.