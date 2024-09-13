"Види милосердя" як вони є: що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Озброєні піснею"

У кінотеатрах з 12 вересня

Українсько-американський документальний фільм Раяна Сміта про спротив українських музикантів під час повномасштабного вторгнення. Стрічка зі "зворушливих історій українських виконавців про боротьбу, мужність та голос України у світі". Властиво, хоча це фільм, який адресовано насамперед світові, але й українці знайдуть у ньому для себе чимало корисного. Бо розповідає стрічка не тільки про жахи війни, а й про те, що життя триває попри все. І про те, як кожен на власному місці може робити все можливе задля перемоги. Про силу культури та силу музики навіть у найтемніші часи. Уперше фільм показали на міжнародному кінофестивалі Tribeca в Нью-Йорку цього року. І відразу про нього заговорили як про такий, що сповнений надії.

Нагадаємо, ще раніше Раян Сміт отримав "Еммі" за стрічку "NFL 360: Хто, якщо не ми” про гравців Української ліги американського футболу, що з початком повномасштабної війни вступили до лав ЗСУ.

У головних ролях Святослав Вакарчук, Світлана Тарабарова, Андрій Хливнюк, Миколай Сєрга, Сергій Іванчук, Марко Галаневич, Василь Крячок, Катерина (Пташка) Поліщук, Моісей Бондаренко

"Види милосердя"

У кінотеатрах з 12 вересня

Цю жорстку комедійну драму зняли у співпраці Велика Британія, Ірландія та США за режисерування грецького режисера Йорґоса Лантімоса, який у цій стрічці є також співавтором сценарію (спільно з Ефтімісом Філіппоу). Прізвище Лантімоса (який ніколи не намагався догодити Каннам чи Голлівуду і є яскравим представником нового грецького кіно) - завжди гарантія, що глядач побачить щось дуже особливе і дуже бентежне. Попередня стрічка режисера "Бідолашні створіння" була висунута на здобуття "Оскара" в 11 номінаціях, чотири з яких здобула. Зокрема, нагороду за кращу жіночу роль отримала тоді Емма Стоун, яка грає головну роль і в цьому кінопроєкті.

Як проанонсували фільм, він складається з трьох кіноновел. "Під впливом маніпулятивного боса знаходяться Роберт та Ріта, - дають уявлення, про що йтиме мова. - Тих, хто потрапив у його тенета, він тримає у безумовному послуху та навіть змушує скоювати злочини. У іншій історії Деніел втратив довіру до своєї дружини після того, як вона дивним чином зникла у морі й за деякий час знайшлася. Третя історія найдовша. Емілі та Ендрю є членами культу. В пошуках жінки, яка володіє даром повертати до життя мерців, вони готові на дивні вчинки".

Цікаво, що у фільмі звучать реальні голоси акторів. Бо фільм демонструється англійською з українськими субтитрами.

У головних ролях Емма Стоун, Джессі Племонс, Віллем Дефо, Джо Елвін, Гонґ Чау, Джо Елвін

"Як померти на самоті" (серіал)

На Disney+ з 13 вересня

Сміливий і зворушливий комедійний серіал про особисту трансформацію, самоприйняття та прагнення до щастя. Можливо, він не збере особливих лаврів у кінокритиків, але однозначно розважить, і, можливо, підштовхне когось щось змінити й у власному житті. Додають йому плюсів і добрі акторські роботи.

Отож чорношкіра невротична жінка з надмірною вагою, ледь уникнувши смерті, вирішує змінити своє життя, щоб нарешті здійснити свої мрії.

У ролях Наташа Ротвелл, Конрад Рікамора, Джоко Сімс та ін.

"Не говори зі злом"

У кінотеатрах з 12 вересня

Цей драматичний трилер режисера Джеймса Воткінса з Джеймсом Макевоєм у головній ролі (за плечима якого зйомки майже у 70 фільмах) є рімейком однойменного данського фільму, що вийшов на екрани у 2022 році. Знімали у Хорватії та Великій Британії. Атмосферність, здатність тримати у непроминальній психологічній напрузі, добра акторська гра та майстерне зображення психологічного терору - сильні сторони цієї стрічки. Однак є і слабкі - певна передбачуваність та слабший, ніж очікувалося, фінал.

Отож "дві родини познайомились під час відпочинку у Європі. Американці Луїза та Бен разом із донькою погоджуються на пропозицію та їдуть у гості до нових приятелів. Британська пара Педді та Сіара радо зустрічають їх у своєму заміському будиночку. Спершу ця зустріч схожа на безліч подібних посиденьок, де разом збираються старі знайомі. Та з кожною хвилиною атмосфера стає дедалі напруженішою. Зрештою стає зрозумілим, що поїхати з цього місця варто негайно. Та чи вдасться втекти звідси неушкодженими – велике питання".

У головних ролях Маккензі Девіс, Джеймс Макевой, Скут Макнейрі, Алікс Вест Лефлер, Кріс Гітченс, Мотаз Малхіз

"Емілі в Парижі" (сезон 4, частина 2)

На Netflix з 12 вересня

Популярний американський комедійно-драматичний телесеріал, який з'явився на Netflix у 2020 році та здобув активних прихильників у цілому світі. Отже, якщо повернутися до початку, то молода американка Емілі Купер переїжджає до Парижа і починає працювати у престижній французькій маркетинговій компанії, щоби внести в роботу компанії "американську перспективу". Однак все виявляється не таким простим. І її особисте життя теж зазнає труднощів.

Примітно, що у 2 частині 4 сезону в епізодичній ролі самої себе знялася дружина президента Франції Емманюеля Макрона. Як і те, що у перші місяці повномасштабного вторгнення зірки цього серіалу актриси Лілі Коллінз та Ешлі Парк на фестивалі Paley Fest у лос-анджелеському театрі Dolby публічно підтримали Україну та привернули увагу до війни в нашій державі за допомогою парних образів у кольорах українського прапора.

У ролях Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Лукас Браво, Філіппін Леруа-Больє та ін.