Виглядає максимально підозріло: продюсерка Бесхмельниціна про розподіл держфінансування у сфері кінематографії

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ситуація триває понад рік. Був виділений рекордний бюджет на пітчинг (презентація ідеї кінофільму з метою отримання фінансування на його виробництво - ред.), який зараз проводиться. Рада з державної підтримки кінематографії, яка на фінальному етапі розподіляє ці гроші, мала бути змінена ще у березні минулого року, однак цього не відбулося. Національна спілка кінематографістів подала позов до суду, щоб законна процедура була відновлена. Було виграно два суди. Останнім рішенням апеляційного суду діяльність Ради призупинена. А Держкіно в обхід законних процедур у письмовій формі подало оскарження задля проведення цього пітчингу, яке чомусь Верховний суд прийняв", - зауважила продюсерка.

За її словами, виглядає це все максимально підозріло. Не зрозуміло, чому не хочуть переобрати цю Раду і куди так поспішають. Ця ситуація погана для всієї спільноти, тому треба максимально донести, що відбувається. За найкращим сценарієм інституція має бути перезавантажена, а Рада переобрана.

"А Держкіно тим часом проводить вже другий тур пітчингу, аби у максимально кроткі строки розподілити ці рекордні гроші, 600 млн грн. Схоже, що на військо ці гроші ніхто передавати не буде. Ми вже вкотре звертаємося до всіх керівних органів країни, останній лист підписали близько 700 кінематографістів, і вимагаємо дотримання законних процедур. А коли нема довіри до основної інституції у цій сфері, то правильно і справедливо сьогодні було б ці гроші передати на армію. Нас ніхто не чує, нам не відповідають, але ми продовжуємо говорити", - підкреслила Ольга Бесхмельниціна.