Виконавець ролі Боби Фетта Моррісон закликав фанатів "Зоряних війн" надіслати лист Lucasfilm, щоб його повернули у фільм
Актор, який зіграв роль Боби Фетта, Темуера Моррісон звернувся до шанувальників "Зоряних війн" із пропозицією написати Lucasfilm листи щодо його повернення
Про це пише Variety.
Новозеландський актор Темуера Моррісон, який є членом родини "Зоряних війн" понад два десятиліття, закликав шанувальників франшизи переконати Disney залучити його до більшої кількості появ у далекій галактиці. Нещодавно Моррісон з'явився на комікс-конвенції, і його запитали, чи має він якісь проєкти в планах, пов'язані з "Зоряними війнами".
"Ні. Ми справді повинні цінувати ці моменти зараз. Вам усім потрібно надіслати факс, листа чи електронного листа тим можновладцям, які сидять у Lucasfilm. Я впевнений, що вони будуть раді почути всіх. Будь ласка, дайте Деніелу Логану та Темуері Моррісону ще один шанс і вставте їх десь", - сказав Моррісон.
Актор дебютував у ролі мандалорського мисливця за головами Джанго Фетта у фільмі 2002 року "Зоряні війни — Епізод II: Атака клонів" і згодом зіграв багатьох генетичних клонів персонажа, а також дорослу версію свого прийомного сина-клона, Боби. Деніел Логан зіграв Бобу в дитинстві у фільмі "Атака клонів".
"Найбожевільніше в "Зоряних війнах" — це те, що ти не дізнаєшся про зйомки десь за тиждень, може, два, а то й менше, вірно? - сказав Логан. - Але річ у тому, що Темуера — найжадібніша людина в "Зоряних війнах". Він зіграв так багато персонажів, у нього їх найбільше у "Зоряних війнах", якщо дивитися послідовно — від Джанго, Боби, всіх клонів, Рекса, Коді, П'ятірки — у нього їх найбільше у "Зоряних війнах".
Морісон зіграв Бобу в популярному серіалі Disney+ "Мандалорець" та отримав свій власний спін-офф, "Книга Боби Фетта", сім епізодів якого вийшли на стрімінговій платформі наприкінці 2021 — на початку 2022 року.
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