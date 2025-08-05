Виконавець ролі Боби Фетта Моррісон закликав фанатів "Зоряних війн" надіслати лист Lucasfilm, щоб його повернули у фільм

Про це пише Variety.

Новозеландський актор Темуера Моррісон, який є членом родини "Зоряних війн" понад два десятиліття, закликав шанувальників франшизи переконати Disney залучити його до більшої кількості появ у далекій галактиці. Нещодавно Моррісон з'явився на комікс-конвенції, і його запитали, чи має він якісь проєкти в планах, пов'язані з "Зоряними війнами".

"Ні. Ми справді повинні цінувати ці моменти зараз. Вам усім потрібно надіслати факс, листа чи електронного листа тим можновладцям, які сидять у Lucasfilm. Я впевнений, що вони будуть раді почути всіх. Будь ласка, дайте Деніелу Логану та Темуері Моррісону ще один шанс і вставте їх десь", - сказав Моррісон.

Актор дебютував у ролі мандалорського мисливця за головами Джанго Фетта у фільмі 2002 року "Зоряні війни — Епізод II: Атака клонів" і згодом зіграв багатьох генетичних клонів персонажа, а також дорослу версію свого прийомного сина-клона, Боби. Деніел Логан зіграв Бобу в дитинстві у фільмі "Атака клонів".

"Найбожевільніше в "Зоряних війнах" — це те, що ти не дізнаєшся про зйомки десь за тиждень, може, два, а то й менше, вірно? - сказав Логан. - Але річ у тому, що Темуера — найжадібніша людина в "Зоряних війнах". Він зіграв так багато персонажів, у нього їх найбільше у "Зоряних війнах", якщо дивитися послідовно — від Джанго, Боби, всіх клонів, Рекса, Коді, П'ятірки — у нього їх найбільше у "Зоряних війнах".

Морісон зіграв Бобу в популярному серіалі Disney+ "Мандалорець" та отримав свій власний спін-офф, "Книга Боби Фетта", сім епізодів якого вийшли на стрімінговій платформі наприкінці 2021 — на початку 2022 року.

