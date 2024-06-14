Віртуозний "Гамбіт королеви": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Гамбіт королеви"

У кінотеатрах з 13 червня

Те, що ця історична костюмована драма бразильця Каріма Айнуза за романом Елізабет Фрімантл була минулого року серед претендентів на Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, уже свідчить, що стрічка варта уваги. Знята у співпраці Великої Британії та США режисером (який у 2019 році уже виборював головний приз цього кінофестивалю – правда, у конкурсі "Особливий погляд"), вона, утім є першою роботою Айнуза англійською мовою. З цим фільмом пов’язано чимало цікавого. Насамперед зйомки фільму відбувалися не серед декорацій, а в середньовічному замку часів Тюдорів. Костюми за малюнками справжнього тогочасного вбрання спроєктував оскароносний Майкл О’Коннор. Головні ролі виконали оскароносна Алісія Вікандер та претендент на "Оскар" Джуд Лоу. Та й тема притягальна. Навіть не стільки вона, скільки її трактування. Хоча особистість Генріха VIII, який став королем у 17 років та правив майже 38 років, приваблювала кінематографістів неодноразово – не стільки через те, що був засновником англіканської церкви, скільки через його неймовірно жорстоку, тиранічну натуру та його особисте життя: він одружувався 6 разів, двох дружин стратив, ще з двома – розлучився. Фільм присвячено останній дружині Генріха VIII та її виживанню у тих умовах, що склались.

Отже "у липні 1544 року король Англії Генріх VIII вирушає у черговий військовий похід до Франції. На період його відсутності регентом Англії та опікункою дітей короля стає королева Кетрін Парр. Вона є шостою дружиною короля і все оточення прекрасно пам’ятає, яка доля спіткала п’ятьох попередніх королев. Після повернення король стає ще більш деспотичним, підозрілим та прискіпливим. Усе оточення в напруженні чекає коли ж королева схибить – скаже чи зробить щось, що розлютить короля-тирана".

У головних ролях Алісія Вікандер, Джуд Лоу, Сем Райлі, Едді Марсан

"Бріджертони" (3 сезон, частина 2)

На Netflix з 13 червня

Завершальної частини третього сезону цього серіалу про вище лондонське суспільство (перших чотири серії сезону вийшли ще 16 травня) його фанати очікували особливо нетерпляче. І хоча дійство вже йде до завершення, на головних героїв Пенелопу та Коліна ще чекає чимало випробувань, а глядачів – чимало несподіваних поворотів та відкриттів. А загалом очікується, що "Бріджертони" матимуть вісім сезонів, де кожен наступний буде присвячений іншому представнику сімейства.

У ролях Аджоа Андо, Джулі Ендрюс, Лоррейн Ешборн

"Дім Дракона" (2 сезон)

На HBO Мах з 16 червня

Цей серіал вартий уваги уже через те, що перший його сезон отримав "Золотий глобус" як найкращий драматичний серіал. Заснований на романі Джорджа Мартіна "Вогонь і кров", він розповідає історію Дому Таргарієнів за 200 років до подій "Гри престолів". Критики пишуть, що другий сезон попри те, що не змінить формулу занадто сильно, все ж суттєво відрізнятиметься від першого хоча б через те, що він масштабніший (на битви зокрема), у ньому значно менше стрибків у часі й значно більше кривавих смертей (навіть головних героїв). А ще він має бути не менш захопливим, ніж перша частина. Нагадаємо, щойно з’явившись "Дім Дракона" побив рекорди HBO Max і призвів до збою роботи сервісу. Його перегляди стабільно були високими упродовж усього періоду його показу

У ролях Метт Сміт, Педді Консідайн, Емма Д'Арсі, Ріс Іванс та ін.

"Під каблуком"

У кінотеатрах з 13 червня

Цей фільм режисера Майкла Дея анонсують як новий погляд на трилер про помсту. Сценарій написала Ейпріл Вульф, за плечима якої робота над трилером та жахами "Чорне Різдво". Головну роль зіграла 30-річна Франческа Іствуд, донька легендарного Клінта Іствуда та Френсіс Фішер, яка першу свою роль зіграла у два роки і відтоді встигла знятися у понад 30 проєктах.

Отож "у розкішному будинку в тихому передмісті живе Джанетт. Одного дня загадково зникає її чоловік і тоді ж у дверях з’являється робітник, найнятий для ремонту ванної кімнати. Нахабний та безпардонний трудяга робить все, аби позбавити життя Джанетт комфорту. Він вправно маніпулює та гнобить жінку. Однак вона не готова бути жертвою у цьому протистоянні. Аби не бути самотньою у своїй боротьбі, Джанетт запрошує у гості подругу Ташу, яка завжди вміла і порадити, і підтримати. Тож і цього разу не лишиться осторонь ".

У ролях Франческа Іствуд, Майло Ґібсон, Нестор Карбонелл, Олівія Калпо, Томас Форбс-Джонсон.

"Думками навиворіт 2"

У кінотеатрах з 13 червня

Комедійний сімейний мультфільм режисера Келсі Манна є продовженням однойменного мультфільму, що вийшов у 2015 році й здобув "Оскар" як "Найкращий анімаційний повнометражний фільм". Виробництвом проєкту займається Pixar Animation Studio, а за розповсюдження відповідатиме Walt Disney Pictures. Сценарій написала Мег ЛеФов, яка свого часу працювала і над першим фільмом. За словами творців, вони використали ідею, відповідно до якої людиною керують від 5 до 27 емоцій.

Отже, пригадуєте? У голові 11-річної дівчинки Райлі, яка дуже засмучена переїздом з невеличкого містечка до галасливого мегаполіса, жили п'ять базових емоцій — радість, сум, страх, гнів та відраза, які щодня керували її вчинками. Але дівчинка подорослішала. І підлітковий вік подарував Райлі ще одну емоцію – тривожність. Але здається, ця емоція прийшла сюди не сама.

У головних ролях: Емі Полер, Мая Гоук, Льюїс Блек, Тоні Гейл, Кайл Маклаклен