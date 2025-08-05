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Головна Кіно Вийшла друком книга "Людина з кіноапаратом: одеські місця кінозйомок", що досліджує локації легендарного фільму Дзиґи Вертова

Вийшла друком книга "Людина з кіноапаратом: одеські місця кінозйомок", що досліджує локації легендарного фільму Дзиґи Вертова

Дар'я Тарасова
5 серпня, 2025 вiвторок
12:22
Кіно

Книга-фотоальбом стала результатом українсько-британського проєкту, який досліджує локації зйомок легендарного фільму 1929 року "Людина з кіноапаратом" Дзиґи Вертова

Зміст

Про це пише Держкіно.

У липні вийшла друком книга "Людина з кіноапаратом: одеські місця кінозйомок", авторами якої стали Євген Волокін, Ольга Щербакова та Річард Боссонс (Оксфорд, Велика Британія).

Книга-фотоальбом є результатом українсько-британського проєкту, який досліджує локації зйомок легендарного фільму Дзиґи Вертова "Людина з кіноапаратом" (1929).

Це перше системне дослідження місць зйомок стрічки, яке пропонує новий, несподіваний погляд на культовий фільм, що й досі очолює рейтинг найкращих документальних стрічок усіх часів за версією British Film Institute.

Авторам вдалося встановити майже всі локації, де знімалися культові кадри. Особливу увагу присвячено одеським місцям кінозйомок — із детальними описами та архівними фото.

Видання поєднує історичний, політичний і культурний контекст фільму, глибокий візуальний наратив, атмосферу кіноподорожі вулицями 1920-х років та імерсивний досвід для читача.

"Людина з кіноапаратом: одеські місця кінозйомок" вже отримала відзнаку "Найкраща книга" в номінації "Книжкова дипломатія" на виставці-форумі "Українська книга на Одещині – 2025".

 

Теги:
Новини
Культура
Україна
Одеса
українське кіно
Велика Британiя
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