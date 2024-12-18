Вийшов трейлер нового фільму з Джекі Чаном "Карате Кід: Легенди"
Студія Columbia Pictures опублікувала офіційний трейлер фільму "Карате Кід: Легенди", який вийде в кінотеатрах 30 травня 2025 року
Трейлер вийшов на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment.
Columbia Pictures, якою володіє Sony Pictures Entertainment, представила трейлер майбутнього пригодницького екшену режисера Джонатана Ентвістла "Карате Кід: Легенди" (Karate Kid: Legends). Фільм є продовженням однойменної франшизи.
У головних ролях знялися Бен Ван, Джекі Чан, Ральф Мачіо, Джошуа Джексон.
Фільм за сценарієм Роба Лібера розповідає, як після сімейної трагедії вундеркінд кунг-фу Лі Фон (Бен Ван) був вигнаний зі свого дому в Пекіні та змушений переїхати до Нью-Йорка з матір’ю. Лі намагається позбутися свого минулого. Він намагається зблизитися зі своїми новими однокласниками. І хоча Лі не хоче сваритися, проблеми, здається, знаходять його всюди.
Коли новому другові потрібна його допомога, Лі бере участь у змаганні з карате, але одних лише його навичок недостатньо. Учитель з кунг-фу Лі, містер Хан (Джекі Чан), залучає собі на допомогу каратиста Деніела Ла Руссо (Ральф Мачіо), і Лі вивчає новий спосіб бою, об’єднавши два стилі в один для фінального протистояння.
- Відзначаючи свій 70-й день народження, гонконзький, китайський та американський актор, лауреат премії "Оскар" Джекі Чан поділився, що вважає можливість постаріти для каскадера щастям.
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