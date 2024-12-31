"Володар перснів: Війна Рогіримів” - як Гельм Молоторукий захищає батьківщину від загарбників

"Володар перснів: Війна Рогіримів"

Події фільму відбуваються за 183 роки до початку трилогії «Володар перснів». Король Рогану Гельм Молоторукий стикається із найбільшою загрозою свого правління. Прагнучи помститися за смерть батька Фрека, Вульф збирає під своїм керівництвом розрізнені племена Дунландців і очолює військове вторгнення в королівство.

Виробництво

Під час святкування 20-ї річниці з моменту виходу фільму «Володар перснів: Хранителі персня» компанія New Line Cinema оголосила про початок виробництва приквела до фільму, який буде створено у жанрі аніме.

Виробництвом зайнялась компанія Warner Bros. Animation у співпраці з Sola Entertainment. Режисером фільму було призначено Кендзі Каміяма. Сценарист Філіпа Бойєнс, яка працювала з фільмами Пітера Джексона, стала консультантом майбутнього приквела.

У ролях:

Браян Кокс — Гельм Молоторукий: Король Рогану.

Міранда Отто — Еовін: майбутня захисниця щита Рогану. Отто виступає як оповідачка у Війні Рогіримів і повторює свою роль із серії фільмів Пітера Джексона «Володар перснів» (2001—2003).

Гайа Уайз — Гера: донька Гельма, яка допомагає захищати свій народ.

Люк Паскуаліно — Вульф: безжалісний лідер Данлендінгів, який прагне помститися Рогану за смерть свого батька - лорда Фреки.

Лоуренс Убонг Вільямс — Фреалаф Гілдесон: племінник Гельма та наступник трону Рогану.

Шон Дулі — Фрека: батько Вульфа, лорд Данлендінга.

Бенджамін Вейнрайт — Галет, старший син Гельма.

Яздан Кафурі — Гама, молодший син Гельма.

Лоррейн Ешборн, Майкл Вайлдман, Джуд Акувудіке, Білал Хасна та Джанін Дувіцкі зіграли нерозголошені ролі.

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