Вуді Аллен про виступ на кінофестивалі у Москві: Не вважаю припинення культурного діалогу гарним способом допомогти
Американський режисер і сценарист Вуді Аллен відреагував на заяву МЗС України, зроблену у відповідь на участь кінематографіста у Московському тижні кіно
Про це повідомляє The Guardian.
Американський режисер і сценарист Вуді Аллен, відомий за фільмами "Енні Голл", "Вікі Крістіна Барселона", "Світське життя", "Опівночі в Парижі", заперечив твердження про те, що його участь у Московському кінофестивалі стала виправданням російських злочинів в Україні.
"Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких діалогів будь-коли є гарним способом допомогти", - сказав він у своїй заяві для The Guardian.
У неділю, 24 серпня, Аллен з'явився на Московському міжнародному тижні кіно по відеозвʼязку під час сесії, організованої режисером Федором Бондарчуком, що є прибічником Путіна.
МЗС України назвало це ганьбою та образою жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України.
Аллен виступав онлайн по відеозв'язку. Як пише "Медуза", на запитання, чи має він плани зйомок у Росії, режисер відповів, що таких пропозицій йому не надходило.
"Якби подібні пропозиції були, я сів би і подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі", — процитувало режисера РІА "Новости".
Серед закордонних учасників міжнародного тижня кіно, які приїхали до Москви особисто, були сербський режисер Емір Кустуріца та американський актор і каскадер Марк Дакаскос.
