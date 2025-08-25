Вуді Аллен взяв участь у Московському тижні кіно. МЗС України назвало це ганьбою
Американський режисер Вуді Аллен по відеозвʼязку долучився до Московського тижня кіно. У МЗС України назвали це образою жертв українських кінематографістів, вбитих чи поранених воєнними злочинцями РФ
Про це йдеться у заяві МЗС України в телеграм.
Американський режисер і сценарист, який зняв фільми "Енні Голл", "Вікі Крістіна Барселона", "Світське життя", "Опівночі в Парижі", Вуді Аллен 24 серпня по відеозвʼязку долучився до Московського міжнародного тижня кіно. МЗС України рішуче засудило участь американського кінематографіста у події країни-агресора.
"Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", - заявили в МЗС.
Українське відомство також наголосило, що культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди.
Як повідомляли російські ЗМІ, 24 серпня американський режисер Вуді Аллен взяв участь у сесії "Легенди світового кінематографа", яка відбулася у рамках Московського міжнародного тижня кіно.
фото: з соцмереж
Аллен виступав онлайн по відеозв'язку. Як пише "Медуза", на запитання, чи має він плани зйомок у Росії, режисер відповів, що таких пропозицій йому не надходило.
"Якби подібні пропозиції були, я сів би і подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі", — процитувало режисера РІА "Новости".
Серед закордонних учасників міжнародного тижня кіно, які приїхали до Москви особисто, були сербський режисер Емір Кустуріца та американський актор і каскадер Марк Дакаскос.
