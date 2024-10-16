Woman of the Hour ("Жінка на годину"): дивимося фільм із 18 жовтня

Woman of the Hour ("Жінка на годину")

У режисерському дебюті Анни Кендрік знявся Даніель Зоватто в ролі Родні Алкали, сумновідомого серійного вбивці, який з’явився в «Грі на побачення» посеред серії вбивств у 1978 році, отримавши собі прізвисько Вбивця з ігор на побачення.

Сама Кендрік грає роль Шеріл Бредшоу, реальної учасниці ігрового шоу, яка відмовилася йти з Алкалою після того, як він виграв з нею побачення.

Але цей трилер є не просто жахливою справжньою кримінальною історією; це також жорстка критика женоненависницької об’єктивізації, яка оголює зв’язок між, здавалося б, нешкідливими іграми та серйозним насильством щодо жінок.

В головних ролях: Анна Кендрік, Деніел Дзоватто, Тоні Гейл, Ніккі Робінсон, Піт Голмс, Отем Бест, Кетрін Галлахер, Келлі Джакл, Метт Віссер та інші.

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