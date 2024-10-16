Woman of the Hour ("Жінка на годину"): дивимося фільм із 18 жовтня
Фільм заснований на біографії серійного вбивці Родні Алкали, який у 1978 р. з'явився в телешоу "Гра в побачення" та виграв зустріч із Шеріл, але він під підозрою
Woman of the Hour ("Жінка на годину")
У режисерському дебюті Анни Кендрік знявся Даніель Зоватто в ролі Родні Алкали, сумновідомого серійного вбивці, який з’явився в «Грі на побачення» посеред серії вбивств у 1978 році, отримавши собі прізвисько Вбивця з ігор на побачення.
Сама Кендрік грає роль Шеріл Бредшоу, реальної учасниці ігрового шоу, яка відмовилася йти з Алкалою після того, як він виграв з нею побачення.
Але цей трилер є не просто жахливою справжньою кримінальною історією; це також жорстка критика женоненависницької об’єктивізації, яка оголює зв’язок між, здавалося б, нешкідливими іграми та серйозним насильством щодо жінок.
В головних ролях: Анна Кендрік, Деніел Дзоватто, Тоні Гейл, Ніккі Робінсон, Піт Голмс, Отем Бест, Кетрін Галлахер, Келлі Джакл, Метт Віссер та інші.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.76Продаж 45.46
- Актуальне
- Важливе