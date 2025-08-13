З Яновичем, Хижняк, Зюбіною та Задніпровським: у Києві завершили зйомки комедії "Батьківські збори"

Про це Еспресо повідомили у Green Light Films.

Розпочався етап постпродакшну фільму "Батьківські збори".

У головних ролях у комедії знялися Євген Янович та Антоніна Хижняк, що зіграють пристрасних та заможних батьків, Анастасія Цимбалару та Олег Маслюк, донька яких - відмінниця, яку цькують однолітки, Андрій Ісаєнко та Лілія Цвєлікова, які ніяк не розберуться у своїх стосунках, тато-правдоруб, який вперше потрапив на батьківські збори, у виконанні Володимира Кравчука та заклопотана мама, втілена на екрані акторкою Алісою Тункевич, а також Римма Зюбіна в ролі вчительки та Назар Задніпровський в ролі директора школи.

"Привідкрию секрет, що у майбутньому я планую попрацювати художнім керівником курсу в театральному інституті. Тому я із задоволенням вписався у ці "батьківські розборки". До того ж роль директора школи була класно написана. А потім ще й дізнався, що суперові колеги будуть. Підібрався такий хороший ансамбль, що і виділяти нікого не хочеться", — поділився Назар Задніпровський.

Генеральний продюсер фільму Єгор Олесов зазначив, що, як і у "Зборах ОСББ", команда працює з впізнаваними ситуаціями, переносячи їх у новий контекст — цього разу політично-шкільний, але з тією ж сатиричною гостротою.

У "Батьківських зборах" зʼявиться співачка Оля Полякова та вчитель фізики і блогер Руслан Ігорович.

"У фільмі моя героїня – Поля Молякова. Збіг? Ні! Та сама. Тільки замість сцени – школа, а замість туру – нескінченний онлайн з батьками. Коротше, попзірка у шкільному чаті – це ще той концерт", - прокоментувала Полякова.

Також у фільмі зіграють Володимир Ніколаєнко, Ніна Набока, Наталія Корецька, Володимир Ращук, Ніколь Немчик, Максим Боряк, Марія Мархай, Іван Волошин, Михайло Вербанець.

Режисером-постановником став Мітя Шмурак, авторами сценарію - Іван Мелашенко та Дмитро Андрієнко.