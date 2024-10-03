За мотивами мультсеріалу 1990-х "Невгамовні" знімуть фільм

Про це пише Deadline.

За популярним американським мультсеріалом "Невгамовні" компанії Nickelodeon, який виходив у 1991—2004 роках, знімуть повнометражний фільм.

Серіал про пригоди малюків – Томмі, Чакі, Філа та Ліл – отримав свого часу низку престижних нагород, а також став основою для трьох повнометражних анімаційних фільмів. Тепер Джейсон Мур створить художній фільм.

Зірка Saturday Night Live Майкі Дей та Стрітер Сейделл написали сценарій.

Продюсерами повнометражного фільму стали Карен Розенфельт, а також анімаційна студія Klasky Csupo.

Джейсон Мур, режисер і продюсер кіно, телебачення та театру, був номінований на премію "Тоні". Він зняв "Нестримне весілля" з Дженніфер Лопес, "Ідеальний голос" та "Сестри".

Мультсеріал "Невгамовні" має дев'ять сезонів, які налічують 351 серію. Сюжет кожної серії розгортається навколо якоїсь пригоди друзів-малят. Усе відбувається, поки їхні батьки мирно розмовляють на кухні або займаються справами. Мультсеріал показує світ і відносини батьків очима дитини.



