Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кіно За "Оскар" від Ірландії змагатиметься фільм "Санаторій", знятий в Україні

За "Оскар" від Ірландії змагатиметься фільм "Санаторій", знятий в Україні

Дар'я Тарасова
19 серпня, 2025 вiвторок
14:58
Кіно

Ірландія висунула на "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" україномовну стрічку Sanatorium ("Санаторій") про оздоровчий центр поблизу Одеси під час війни

Зміст

Про це повідомила Ірландська академія кіно та телебачення (IFTA) на своєму сайті.

Ірландський україномовний фільм "Санаторій" був обраний для представлення Ірландії на 98-й щорічній церемонії вручення премії "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Категорія "Найкращий фільм іноземною мовою" (або "Найкращий іноземний фільм") – це окрема категорія для фільмів, знятих не англійською мовою. Кожна країна може подати лише один фільм до цієї категорії.

IFTA описує "Санаторій" як "неймовірно унікальний та іронічно гумористичний фільм", що є яскравим кінематографічним спостереженням за реальним життям спільноти, яка шукає кохання, зцілення та щастя в межах оздоровчого центру поблизу Одеси на півдні України з колоритними персонажами, де персонал та відвідувачі налаштовані провести відпустку далеко від зовнішнього світу — момент у своєму житті, щоб відновитися, попри війну, за допомогою цікавих процедур, включно з "таємничим чорним брудом, який, як кажуть, лікує безпліддя, фізичні вади та різні інші недуги".

Режисером фільму став Гар О'Рурк, а продюсерами виступила компанія Venom Films. Фільм "Санаторій" був створений спільно з компанією 2332 Films Ukraine за підтримки Screen Ireland, BBC Storyville, MetFilm Sales, France TV та Creative Europe. Монтаж фільму виконав Джон Мерфі, а оператором-постановником виступив Денис Мельник. Ірландський дистриб'ютор Eclipse Pictures випустить фільм в ірландських кінотеатрах у п'ятницю, 5 вересня.

Світова прем'єра фільму "Санаторій" відбулася на CPH:DOX у Копенгагені в рамках їхнього головного міжнародного конкурсу DOX:AWARD наприкінці березня 2025 року. Згодом фільм був показаний на міжнародних фестивалях, зокерма Visions Du Reel у Швейцарії, Единбурзькому міжнародному кінофестивалі, DocuDays UA, Мельбурнському міжнародному кінофестивалі та Galway Film Fleadh, де він отримав нагороду за найкращий ірландський повнометражний документальний фільм 2025 року.

"Санаторій" яскраво зображує санаторій "Куяльник", велику будівлю 1970-х років поблизу Одеси на півдні України, де невелика група людей шукає кохання, зцілення та щастя, де грязьові процедури та терапії радянської епохи продовжуються, попри війну поруч.

Ірландський режисер пропонує "унікальний погляд на літній сезон у цьому незвичайному місці, спостерігаючи за персоналом, який наполегливо працює, щоб забезпечити догляд, комфорт та розваги для відвідувачів". Для гостей це час пошуку зцілення, любові та оновлення.

"Мати привілей представляти Ірландію на найбільшій сцені світового кіно – це неймовірна честь, і я глибоко вдячний IFTA та всім, хто був з нами на цьому шляху. З моменту прем'єри "Санаторію" на початку цього року міжнародна реакція була приголомшливою. Це був фільм, який мав на меті показати силу зцілення, стійкість спільноти та, перш за все, силу українського духу перед обличчям таких травматичних часів. Нічого з цього не було б можливим без надзвичайної відданості нашої української знімальної групи та співпродюсерів 2332 Films, продюсерів Venom Films та неоціненної підтримки Screen Ireland, серед наших багатьох інших партнерів", - додав сценарист і режисер Гар О'Рурк.


 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Одеса
Оскар
Одещина
Ірландія
Читайте також:
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Трамп і Путін
Автор Ірена Моляр
18 серпня, 2025 понедiлок
Є три версії, чому Трамп не може домовитися з Путіним, - Краєв
Автор Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський
Київ
+22.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.98
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
15:27
Партнерський матеріал
Food for Ukraine: 3,5 роки підтримки українців. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:21
нескорений Маріуполь
Бомбардування драмтеатру та авіаудар по пологовому в Маріуполі: генералу ЗС РФ оголосили про підозру
15:12
Еммануель Макрон
"Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи
14:51
вибух, ракетна атака
СБУ знищила дронами два склади боєприпасів окупантів на Луганщині
14:18
РФ повернула в Україну 1000 тіл. Серед них полеглі військові з Донецького, Запорізького, Луганського й Курського напрямків
14:09
окупанти, оркі, російські солдати
"Унікальні предмети побуту й мистецтва": окупанти розграбували музеї Донеччини та Луганщини
14:00
OPINION
Зеленський — Трамп. Старт тривалих перемовин без будь-якого перемирʼя
13:55
Мстислав Чернов
Оскароносного українського режисера Мстислава Чернова помітили на зустрічі Зеленського і Трампа
13:38
Лавров у светрику "СССР"
"РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським
13:29
Оновлено
Нічна атака РФ: у Ніжині загинула людина, на Сумщині й Харківщині є постраждалі, у Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси
13:11
Лавров
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
12:54
Заробив на фіктивних довідках 17 млн грн: у Києві ліквідували ухилянтську схему, організатором якої був адвокат
12:40
штучний інтелект
В Україні запрацювала перша державна послуга, де частину роботи виконує ШІ
12:36
"Грім серед ясного неба": у прокат вийде фільм про льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка
12:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майстер-клас з дипломатії – "залицяння" до Трампа від Зеленського та європейських лідерів. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
12:29
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі
12:25
Сили оборони паралізували залізничне сполучення на ТОТ Запорізької області, - Андрющенко
12:23
Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у 32 злочинах, включаючи чотири випадки зґвалтувань
12:18
"Значний крок до завершення війни": Зеленський про перемовини у Вашингтоні
12:06
OPINION
Гріш ціна таким "гарантіям"
12:01
ЄС США
Гарантії безпеки будуть зосереджені на посиленні військових можливостей України без будь-яких обмежень, - Bloomberg
11:55
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіянам потрібна Донеччина, щоб показати перемогу, коли зрівняються тривалість війни в Україні й так званої великої вітчизняної, - Ступак
11:51
"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії
11:44
Аналітика
Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США
11:31
На фото: актор Меттью Перрі
Останній свідок у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі, "Кетамінова королева", погодилась визнати провину
11:20
Партизани повідомляють про масову втечу російських солдатів на Запорізькому напрямку
11:17
Оновлено
Зеленський, путін
Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, - Мерц
10:40
електроенергія
Споживання електроенергії знижується через похолодання: ситуація в енергосистемі 19 серпня
10:40
OPINION
Результати Вашингтона: на Путіна треба тиснути
10:40
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"
10:27
Шмигаль запропонував Японії долучитися до реабілітації українських військових
10:24
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї
10:23
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:07
OPINION
Про важливість термінів
10:04
Дмитро Медведєв
"Антиросійська войовнича Коаліція охочих не змогла переграти Трампа на його території": Медведєв прокоментував зустріч у Білому домі
10:00
Оновлено
горить рязань
У Рязанській області РФ стався вибух у пороховому цеху заводу "Еластик": кількість загиблих зросла до 25
09:56
Ексклюзив
ЗСУ
Ми змінили тактику ворога, - начальник відділу безпілотних систем 3-го AK Філатов з Харківського напрямку
09:44
ППО
Повітряні сили у ніч на 19 серпня знешкодили 230 ворожих БПЛА та 6 ракет
09:17
Ексклюзив
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Ворог зменшив кількість штурмів на Сумщині, - речник ДПСУ Демченко
09:16
Зеленський передав Трампу ключку для гольфу від українського бійця, який втратив на війні ногу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV