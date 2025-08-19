За "Оскар" від Ірландії змагатиметься фільм "Санаторій", знятий в Україні

Про це повідомила Ірландська академія кіно та телебачення (IFTA) на своєму сайті.

Ірландський україномовний фільм "Санаторій" був обраний для представлення Ірландії на 98-й щорічній церемонії вручення премії "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Категорія "Найкращий фільм іноземною мовою" (або "Найкращий іноземний фільм") – це окрема категорія для фільмів, знятих не англійською мовою. Кожна країна може подати лише один фільм до цієї категорії.

IFTA описує "Санаторій" як "неймовірно унікальний та іронічно гумористичний фільм", що є яскравим кінематографічним спостереженням за реальним життям спільноти, яка шукає кохання, зцілення та щастя в межах оздоровчого центру поблизу Одеси на півдні України з колоритними персонажами, де персонал та відвідувачі налаштовані провести відпустку далеко від зовнішнього світу — момент у своєму житті, щоб відновитися, попри війну, за допомогою цікавих процедур, включно з "таємничим чорним брудом, який, як кажуть, лікує безпліддя, фізичні вади та різні інші недуги".

Режисером фільму став Гар О'Рурк, а продюсерами виступила компанія Venom Films. Фільм "Санаторій" був створений спільно з компанією 2332 Films Ukraine за підтримки Screen Ireland, BBC Storyville, MetFilm Sales, France TV та Creative Europe. Монтаж фільму виконав Джон Мерфі, а оператором-постановником виступив Денис Мельник. Ірландський дистриб'ютор Eclipse Pictures випустить фільм в ірландських кінотеатрах у п'ятницю, 5 вересня.

Світова прем'єра фільму "Санаторій" відбулася на CPH:DOX у Копенгагені в рамках їхнього головного міжнародного конкурсу DOX:AWARD наприкінці березня 2025 року. Згодом фільм був показаний на міжнародних фестивалях, зокерма Visions Du Reel у Швейцарії, Единбурзькому міжнародному кінофестивалі, DocuDays UA, Мельбурнському міжнародному кінофестивалі та Galway Film Fleadh, де він отримав нагороду за найкращий ірландський повнометражний документальний фільм 2025 року.

"Санаторій" яскраво зображує санаторій "Куяльник", велику будівлю 1970-х років поблизу Одеси на півдні України, де невелика група людей шукає кохання, зцілення та щастя, де грязьові процедури та терапії радянської епохи продовжуються, попри війну поруч.

Ірландський режисер пропонує "унікальний погляд на літній сезон у цьому незвичайному місці, спостерігаючи за персоналом, який наполегливо працює, щоб забезпечити догляд, комфорт та розваги для відвідувачів". Для гостей це час пошуку зцілення, любові та оновлення.

"Мати привілей представляти Ірландію на найбільшій сцені світового кіно – це неймовірна честь, і я глибоко вдячний IFTA та всім, хто був з нами на цьому шляху. З моменту прем'єри "Санаторію" на початку цього року міжнародна реакція була приголомшливою. Це був фільм, який мав на меті показати силу зцілення, стійкість спільноти та, перш за все, силу українського духу перед обличчям таких травматичних часів. Нічого з цього не було б можливим без надзвичайної відданості нашої української знімальної групи та співпродюсерів 2332 Films, продюсерів Venom Films та неоціненної підтримки Screen Ireland, серед наших багатьох інших партнерів", - додав сценарист і режисер Гар О'Рурк.



