За пропорціями золотого перетину: новий Бонд Аарон Тейлор-Джонсон визнаний найкрасивішим чоловіком у світі
Завдяки комп’ютеризованій техніці картографування обличчя косметичний хірург з Лондона, спираючись на розрахунки пропорцій за принципом золотого перетину, склав список 10 найкрасивіших чоловіків планети
Про це пише Metro.
Косметичний хірург з Лондона, доктором Джуліан де Сільва розробив комп’ютеризовану техніку картографування обличчя. Вона спирається на математичне рівняння для вимірювання фізичної досконалості, яке спирається на золотий перетин - грецьку пропорцію краси.
Завдяки цим розрахункам було встановлено, що 34-річний британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, зірка фільмів "Тенет", "Каскадер" та "Швидкісний поїзд", який найімовірніше замінить Деніела Крейґа в ролі агента 007 у фільмах про Джеймса Бонда, найбільше відповідає грецькому золотому перетину. Він має рейтинг відповідності 93,04%.
"Що робить Аарона таким винятковим, так це загальна форма його обличчя, яке з результатом 99,2% лише на 0,8% менше, ніж ідеальне. Ширина і довжина його носа також майже ідеальні — 98,8%. У нього також чудово виліплене підборіддя, яке набрало 95%", - зазначив Джуліан де Сільва.
Проте хірург зауважив, що були категорії, в яких Тейлору-Джонсону не вистачило балів. Відстань між очима ідеальна на 89%, а губи - на 86%.
На другому місці в рейтингу найкрасивіших чоловіків, згідно з науковими розрахунками, опинився 32-річний актор, зірка "Емілі в Парижі" Люсьєн Лавісконт з 92,41%. А ірландський актор, який зіграв головну роль у "Гладіаторі 2", Пол Мескаль посів третю сходинку з 92,38%.
У списку також опинилися 38-річний Роберт Паттінсон, Джек Лоуден, Джордж Клуні, Ніколас Голт, Чарльз Мелтон, Ідріс Ельба та Шагрух Хан.
Золотий перетин — це математичне обчислення, яке греки використовували для вимірювання краси. Високий відсоток означає, що обличчя або тіло людини має найближче значення до 1,618 (Phi) за шкалою.
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