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"Кіно заради перемоги": Держкіно розпочинає національний тур на підтримку ЗСУ

5 серпня, 2022 п'ятниця
17:05
Культура

За сприяння Офісу президента України Держкіно започатковує кіномистецький проєкт "Національний тур "Кіно заради перемоги!" на підтримку українських військових та внутрішньо-переміщених осіб

Про це повідомляє Держкіно.

"Більше восьми років у нашій країні триває війна. Повномасштабна агресія Росії змусила українців у пошуках безпеки полишати свої домівки: багато хто тікає від цієї війни не вперше, багатьох вона взагалі залишила без дому. Як і українські воїни, що із надзвичайною силою духу та мужністю боронять нашу країну, вони потребують моральної та психологічної підтримки, внутрішнього відновлення та мотивації стійко протистояти усім загрозам. Українське кіно здатне стати такою рятівною силою, крилами підтримки й надії на шляху до нашої перемоги", - сказала голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук

Національний тур "Кіно заради перемоги!", що пройде в межах заходів до Дня незалежності України, розпочинається 6 серпня та триватиме до кінця вересня 2022 року.

Проєкт складатиметься з двох частин: кінопоказів у громадах-осередках перебування внутрішньо-переміщених осіб та показів у військових частинах України, – у безпечних для перегляду фільмів місцях. Тур охопить 15 областей України: Київську, Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Закарпатську, Рівненську, Волинську, Житомирську, Полтавську, Харківську, Чернівецьку та Запорізьку. Кінопокази вестимуться як із традиційним проекційним обладнанням, так і за допомогою пересувного кінокомплексу – кіномобіля.

"Крім звичного перегляду фільмів у кінозалі, кінопокази Туру відбудуться також завдяки кіномобілю, спеціально створеному фондом "МХП-Громаді" та Асоціацією "Дивись українське!". Цей кінокомплекс – абсолютно мобільна та автономна платформа на базі спеціального автопричепу, з великим LED-екраном високої якості, автономним звуко- та електрозабезпеченням, яка дасть нам змогу показати кіно навіть у найвіддаленіших куточках нашої країни", - відзначив голова Асоціації "Дивись українське!" Андрій Різоль

У програмі національного туру – українські повнометражні ігрові, документальні та короткометражні фільми різних жанрів та авторів. Зірками-амбасадорами проєкту стануть Ада Роговцева та Катерина Степанкова, Богдан Бенюк та Ахтем Сеітаблаєв, Михайло Іллєнко, Олесь Санін, Ірма Вітовська, Сашко Лірник, Дмитро Лінартович, Олексій Тритенко та багато інших відомих акторів, режисерів і творців фільмів, які представлять глядачам свої картини на показах.

"З міркувань безпеки ми не анонсуватимемо події та заходи Національного туру "Кіно заради перемоги!" на широкий загал. За додатковою інформацією та питаннями долучення й участі у проєкті, звертайтесь, будь ласка, на [email protected]", - відзначають у Держкіно.

  • Нагадаємо, Еспресо покаже фільм про терор окупантів в українському Херсоні

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