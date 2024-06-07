Жінка, яка називає себе прообразом персонажа з серіалу "Оленя", вимагає від Netflix $170 млн

Про це пише Variety.

Шотландка Фіона Гарві, яка стверджує, що стала джерелом натхнення для хітового серіалу "Оленя" Річарда Гедда від Netflix, подала до суду на стримінгову компанію та вимагає грошову компенсацію в розмірі щонайменше $170 млн. Фіона Гарві публічно заявила, що персонаж Марти, яку зіграла Джесіка Ганнінг, списаний з неї. У позові вона звинувачує Netflix у наклепі, умисному заподіянні емоційного стресу, недбалості й порушенні її права на публічність.

Автобіографічний серіал "Оленя" створив британський комік Річард Гедд. За сюжетом прототип Гедда у серіалі Донні Данн, бармен та комік-початківець, зустрічає жінку на ім'я Марта. Після знайомства Марта починає переслідувати Гедда і псує чоловіку життя. Вона надіслала йому 41 071 електронний лист, 350 годин голосових, 744 твіти, 46 повідомлень у facebook, 106 сторінок листів і безліч дивних подарунків, зокрема й іграшку-оленя.

Позов був поданий 6 червня до окружного суду США Центрального округу Каліфорнії. У позові Гарві йдеться, що Netflix у серіалі "Оленя" показав жорстоку брехню про неї.

"Брехня, яку відповідачі розповіли про Гарві понад 50 мільйонам людей у ​​всьому світі, зокрема те, що Гарві є двічі засудженим сталкером, яка була засуджена до п’яти років ув’язнення, і що Гарві вчинила сексуальне насильство над Геддом. Відповідачі говорили цю брехню і ніколи не зупинялися, тому що це була краща історія, ніж правда, а кращі історії приносили гроші", – йдеться в її скарзі.

Зазначається, що життя Гарві цим серіалом було зруйновано, Netflix і Гедд "знищили її репутацію, її характер і її життя".

У своїй заяві представник Netflix сказав: "Ми маємо намір рішуче захищати цю справу та відстоювати право Річарда Гедда розповісти свою історію".

У позові Гарві називає серіал "найбільшою брехнею в історії телебачення".

"Це брехня, сказана Netflix і творцем шоу Річардом Геддом через жадібність і жагу до слави; брехня, спрямована на те, щоб привернути більше глядачів, привернути більше уваги, заробити більше грошей і жорстоко знищити життя позивача, Фіони Гарві — невинної жінки, яку Netflix і Річард Гедд зганьбили в безпрецедентному масштабі", - додали в позові.

Гарві вимагає від Netflix понад $170 млн, зокрема щонайменше $50 млн за фактичні збитки, $50 млн компенсації за психічні страждання, втрату задоволення від життя та втрату бізнесу, $50 млн за прибуток від "Оленя" і щонайменше $20 млн штрафу.

