Зірка "Сам удома" Маколей Калкін зніметься в другому сезоні серіалу "Фолаут"

Про це повідомляє Deadline.

44-річний американський актор Маколей Калкін, найбільш відомий за роллю хлопчика Кевіна у серії фільмів "Сам удома", зʼявиться в другому сезоні постапокаліптичного телесеріалу Prime Video від Kilter Films "Фолаут" (Fallout). Серіал заснований на однойменній серії відеоігор від Bethesda Game Studios.

Через 200 років після апокаліпсису мешканці розкішних радіоактивних сховищ змушені повернутися до опроміненого пекла, яке залишили їхні предки. Вони виявляють неймовірно складний, радісно дивний і надзвичайно жорстокий всесвіт.

Джерела повідомляють, що Калкін зіграє божевільного генія.

У першому сезоні, усі вісім епізодів якого вийшли 10 квітня 2024 року, зіграли Елла Пернелл у ролі Люсі, Аарон Мотен у ролі Максимуса, Волтон Ґоґґінс у ролі Гуля, а також Кайл Маклаклен, Мойзес Аріас, Саріта Чоудрі, Майкл Емерсон та інші.

Fallout дебютував, потрапивши до трійки найпопулярніших фільмів за версією Prime Video та отримав 16 номінацій на премію "Еммі" за свій перший сезон, у тому числі й "Найкращий драматичний серіал".

Калкін вже співпрацював з Amazon. Нещодавно він озвучив персонажа в мультсеріалі Prime Video "Друга найкраща лікарня в Галактиці". Він також зіграв головну роль у серіалі FX "Американська історія жахів: Подвійний фільм" і знявся в серіалі HBO "Праведні Джемстоуни".

