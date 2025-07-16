Зірка серіалу "Юнацтво", 15-річний Овен Купер став наймолодшим в історії номінантом на "Еммі"

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

15-річний актор Овен Купер, зірка мінісеріалу "Юнацтво" 15 липня отримав номінацію на премію "Еммі" 2025 року за роль підлітка-вбивці Джеймі Міллера. Наразі він став наймолодшим номінантом в історії премії.

Якщо він переможе в категорії "Найкращий актор другого плану в мінісеріалі", то стане наймолодшим володарем премії "Еммі" серед акторів усіх часів.

Після виходу в березні серіал "Юнацтво" злетів на вершину чартів Netflix. Це другий за популярністю проєкт Netflix усіх часів, одразу після "Венздей", який зібрав понад 540 млн годин переглядів. "Юнацтво" також є найпопулярнішим серіалом у Великій Британії на стримінговій платформі.

Купер грає 13-річного Джеймі, якого заарештовують за підозрою у вбивстві. Стівен Грем, який грає його батька, Едді, також отримав номінацію на премію "Еммі" "Найкращий актор в мінісеріалі/антології або телефільмі".

Глядачі спостерігають за кожною жахливою деталлю розслідування: персонажа Купера обшукують і допитують, поліція намагається з'ясувати мотив ножового поранення однокласниці Кеті, а в третьому епізоді Купер бореться з дитячим психологом (Ерін Догерті), якого відправили на його обстеження. В останньому епізоді ми бачимо портрет сім'ї, зруйнованої злочином, оскільки родичі Джеймі переоцінюють кожне батьківське рішення, яке призвело до цієї події, що змінила життя.

Серіал розпочав глобальну дискусію, оскільки стало зрозуміло, що час, проведений Джеймі в інтернеті, сформував радикалізованого, лютого підлітка.