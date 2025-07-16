Зірка серіалу "Юнацтво", 15-річний Овен Купер став наймолодшим в історії номінантом на "Еммі"
Британський актор Овен Купер, який зіграв підлітка-вбивцю Джеймі Міллера у серіалі Netflix "Юнацтво", може стати наймолодшим володарем премії "Еммі" у номінації найкращий актор другого плану в мінісеріалі
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
15-річний актор Овен Купер, зірка мінісеріалу "Юнацтво" 15 липня отримав номінацію на премію "Еммі" 2025 року за роль підлітка-вбивці Джеймі Міллера. Наразі він став наймолодшим номінантом в історії премії.
Якщо він переможе в категорії "Найкращий актор другого плану в мінісеріалі", то стане наймолодшим володарем премії "Еммі" серед акторів усіх часів.
Після виходу в березні серіал "Юнацтво" злетів на вершину чартів Netflix. Це другий за популярністю проєкт Netflix усіх часів, одразу після "Венздей", який зібрав понад 540 млн годин переглядів. "Юнацтво" також є найпопулярнішим серіалом у Великій Британії на стримінговій платформі.
Купер грає 13-річного Джеймі, якого заарештовують за підозрою у вбивстві. Стівен Грем, який грає його батька, Едді, також отримав номінацію на премію "Еммі" "Найкращий актор в мінісеріалі/антології або телефільмі".
Глядачі спостерігають за кожною жахливою деталлю розслідування: персонажа Купера обшукують і допитують, поліція намагається з'ясувати мотив ножового поранення однокласниці Кеті, а в третьому епізоді Купер бореться з дитячим психологом (Ерін Догерті), якого відправили на його обстеження. В останньому епізоді ми бачимо портрет сім'ї, зруйнованої злочином, оскільки родичі Джеймі переоцінюють кожне батьківське рішення, яке призвело до цієї події, що змінила життя.
Серіал розпочав глобальну дискусію, оскільки стало зрозуміло, що час, проведений Джеймі в інтернеті, сформував радикалізованого, лютого підлітка.
- Серіал "Юнацтво" встановив рекорд на Netflix. За 11 днів його подивилися 66,3 млн разів - це більше переглядів, ніж мав будь-який інший мінісеріал за 2 тижні.
- Творці серіалу "Юнацтво" розповіли про перспективи виходу другого сезону. Netflix ще не звʼязувався з командою, але вони мають кілька ідей.
- Творець та продюсер серіалу "Юнацтво" Джек Торн спростував слова Ілона Маска про те, що шоу базується на історії про злочин, скоєний чорношкірою дитиною, а тому є "пропагандою проти білих".
- Серіал "Юнацтво" увійшов до десятки найпопулярніших шоу Netflix усіх часів, витіснивши "Бріджертонів". За три тижні його переглянули 96,7 млн разів. Цей показник дозволив серіалу посісти 9-ту сходинку в списку найпопулярніших проєктів на стримінгу
- Франція включить серіал Netflix "Юнацтво" у шкільну програму для вивчення токсичної маскулінності
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.1
- EUR Купівля 48.31Продаж 49.03
- Актуальне
- Важливе