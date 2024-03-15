Зірку "Гри в кальмара" О Йон Су засудили за звинуваченням у сексуальних домаганнях
Південнокорейський актор О Йон Су, найбільш відомий за роллю найстаршого з учасників у першому сезоні "Гри в кальмара", отримав 8 місяців тюрми умовно
Про це пише місцеве видання Yonhap.
79-річного південнокорейського актора О Йон Су засудили за сексуальні домагання до жінки, скоєні ним у 2017 році. Відділення районного суду Сувон у Соннамі засудило актора до восьми місяців тюремного ув'язнення з випробним терміном у два роки. Окрім цього він муситиме пройти 40-годинний навчальний курс щодо неприпустимості сексуального насилля.
У листопаді 2022 року О Йон Су було звинувачено у тому, що він проти волі жінки обійняв її та поцілував у щоку під час свого двомісячного туру в 2017 році.
Він відкинув звинувачення.
"Те, що записано в щоденнику жертви, і звіт про консультацію жертви після інциденту майже збігаються з деталями цієї справи", - сказав суд, додавши, що свідчення потерпілої є послідовними і "не такими, які можна вигадати".
Вийшовши з суду після засідання, О сказав журналістам, що планує оскаржити рішення суду.
О отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль другого плану на телебаченні у 2022 році за роль у сенсаційному оригінальному серіалі Netflix "Гра в кальмара".
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