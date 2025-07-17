Зірці фільмів про Гаррі Поттера Еммі Вотсон заборонили керувати авто на пів року
Британську акторку Емму Вотсон, яка вже мала девʼять штрафів за порушення ПДР, позбавили права керувати автомобілем на пів року через перевищення швидкості
Про це пише BBC.
Емма Вотсон, найбільш відома за роллю Герміони Грейнджер у фільмах франшизи про Гаррі Поттера, керувала синім Audi зі швидкістю 38 миль/год (61 км/год) у зоні, де дозволяється їхати 30 миль/год (48 км/год) в Оксфорді ввечері 31 липня минулого року.
За словами суді, у водійських правах Вотсон вже було дев'ять штрафних відміток, коли стався вищезгаданий інцидент із перевищенням швидкості.
35-річну акторку, яка зараз є студенткою, зобов'язали сплатити 1044 фунти стерлінгів ($1400) в магістратському суді Хай-Вікомба. Вона не була присутня на п'ятихвилинному слуханні.
Акторка навчається на магістратурі з творчого письма в Оксфордському університеті з 2023 року.
Вотсон здобула популярність у 2001 році з виходом фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" разом з іншими зірками-дітьми Деніелом Редкліффом та Рупертом Грінтом.
Вона знялася у восьми фільмах про Поттера, останній з яких вийшов у 2011 році, а потім з'явилася у таких фільмах, як "Красуня і Чудовисько", "Переваги скромників", "Маленькі жінки".
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