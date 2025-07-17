Зірці фільмів про Гаррі Поттера Еммі Вотсон заборонили керувати авто на пів року

Про це пише BBC.

Емма Вотсон, найбільш відома за роллю Герміони Грейнджер у фільмах франшизи про Гаррі Поттера, керувала синім Audi зі швидкістю 38 миль/год (61 км/год) у зоні, де дозволяється їхати 30 миль/год (48 км/год) в Оксфорді ввечері 31 липня минулого року.

За словами суді, у водійських правах Вотсон вже було дев'ять штрафних відміток, коли стався вищезгаданий інцидент із перевищенням швидкості.

35-річну акторку, яка зараз є студенткою, зобов'язали сплатити 1044 фунти стерлінгів ($1400) в магістратському суді Хай-Вікомба. Вона не була присутня на п'ятихвилинному слуханні.

Акторка навчається на магістратурі з творчого письма в Оксфордському університеті з 2023 року.

Вотсон здобула популярність у 2001 році з виходом фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" разом з іншими зірками-дітьми Деніелом Редкліффом та Рупертом Грінтом.

Вона знялася у восьми фільмах про Поттера, останній з яких вийшов у 2011 році, а потім з'явилася у таких фільмах, як "Красуня і Чудовисько", "Переваги скромників", "Маленькі жінки".

