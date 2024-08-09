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Знайти "Щедрик" в "Академії Амбрелла": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
9 серпня, 2024 п'ятниця
21:23
Кіно

Від вітчизняної документальної драми про першу українську попзірку до завершення американської кіноісторії про супергероїв, де начебто звучить наш "Щедрик" 

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

У кінотеатрах з 8 серпня

jaremchuk

Документальна біографічна драма режисера Артема Григоряна про першу українську попзірку Назарія Яремчука, знята з ініціативи його доньки, співачки та продюсерки фільму Марії Яремчук. Стрічка, вихід якої планувався до 70-ліття співака у 2021 році, розповідає про Назарія Яремчука на основі особистих архівів артиста, його щоденників та листів, наданих родиною, а також записів концертів, інтерв’ю і спогадів тих, хто працював зі співаком за життя (зокрема учасників ВІА "Смерічка").

"Чи може пісня змінити світосприйняття цілого покоління? - анонсують фільм. - Досвід Назарія Яремчука доводить, що може. 1971 року уся країна наспівувала хіт "Червона рута". Здійнялася небачена до того хвиля популярності української музики. А почалося все з того, що простому карпатському юнакові понад усе хотілося співати". 

Критики сходяться на тому, що стрічка окрім того, що є своєрідним посібником з історії (зокрема певного її сегменту), також демонструє грані особистості Яремчука, показує його як живу людину. До виходу фільму також вийшов альбом каверів  RE: Yaremchuk на головні хіти Назарія Яремчука, де Марія Яремчук теж фігурує як продюсер. 

"Бордерлендз"

У кінотеатрах з 8 серпня

Borderlends

Американський фантастичний комедійний бойовик та трилер режисера Елая Рота, знятий за мотивами популярної комп’ютерної та відеогри Borderlands від Gearbox Software. Сценарій до фільму почали створювати починаючи з 2015 року. І за шість років - навесні 2021-го - нарешті почали знімати (фільмували у столиці Угорщини Будапешті). Але в січні 2023 року довелося дознімати деякі сцени.

Отже, "на планету Пандора прибуває горезвісна злочинниця із загадковим минулим Ліліт. Вона отримала завдання знайти зниклу дівчину, доньку лихого, могутнього і непередбачуваного Атласа. Ліліт збирає команду собі на допомогу, але погодилися на її пропозицію лише дивакуваті невдахи. Роланд колись був найманцем, Крихітка Тіна у супроводі здорованя Кріґа  марить вибухами, а науковиця Патрісія Танніс не завжди розуміє, що відбувається довкола. Є у команді невеличкий робот, але іноді здається, що в нього не вистачає клепки".

Варте уваги, що фільм (попри залучення до нього яскравих кінозірок) назбирав купу негативних відгуків, Зокрема йому закидають естетичну сірість, візуальну нецікавість, відсутність гумору  й інше. А так це чи ні - як маєте бажання, переконуйтеся самостійно. 

У головних ролях Кейт Бланшетт, Джеймі Лі Кертіс, Кевін Гарт, Аріана Ґрінблатт, Едґар Рамірес, Джек Блек, Флоріан Мунтяну

"Академія Амбрелла" ( 4 сезон)

На Netflix з 8 серпня

akademia ambrella

Четвертий і фінальний сезон популярного американського телесеріалу про супергероїв, заснованого на однойменних коміксах Джерарда Вея. Серіал, який розповідає історію сім'ї супергероїв, що повертаються додому, аби розгадати таємничу смерть їхнього батька та запобігти апокаліпсису. Цей серіал підкорив з початком свого виходу у 2019 році глядача нетривіальністю та динамікою. Однак, оцінюючи третій сезон, критика (а вона була переважно позитивно налаштованою) писала, що "Академія Амбрелла"  — це шоу про сім’ю, яка запускає апокаліпсис, а тоді несамовито працює, щоб йому запобігти.

"Возз’єднавшись після смерті батька, - акцентують на Netflix, - брати й сестри з надприродними силами дізнаються про приголомшливі сімейні таємниці — і загрозу для людства".

Завершальний сезон серіалу налічує шість епізодів замість звичних десяти, і всі вони вийшли одночасно. Пишуть, що в кінцевому сезоні серіалу звучить український "Щедрик". І це то випадок, коли перевірити цю інформацію особисто таки може бути цікаво.

У ролях Елліот Пейдж, Том Гоппер, Девід Кастанеда та ін.

"Я, "Побєда" і Берлін" 

З 7 серпня на Netflix

Ja, pobyeda i berlin

Хто ще не встиг подивитися цей вітчизняний фільм ні в кінотеатрах, ні на платформі MEGOGO, то отримав таку можливість на платформі Netflix. Властиво, на цю стрічку фанати Кузьми чекали відтоді, відколи у серпні 2020 року компанія StarMedia за підтримки Держкіно почала працювати над його екранізацією.  Пригодницьку комедію зняла за однойменною повістю Кузьми Скрябіна режисерка Ольга Ряшина ("Секс і нічого особистого"). Твір Кузьми вийшов друком у 2006 році, а вже за два роки з’явилася аудіокнига, яку начитав сам автор. Творці наголошують, що це не документальний фільм-біографія, а художній твір. У фільмі звучать кавери відомих українських артистів на 16 композицій Скрябіна.

"На початку 90-х музиканти-початківці були невибагливі. Тож коли випала нагода обміняти старезну машину на шістсотий "мерс", вони погодилися не роздумуючи. Кузьма та його друг Бард вирушають до Берліна. Вони їхатимуть на ледь живій "Побєді", аби в Німеччині обміняти її на омріяний "мерседес". На момент виїзду зі Львова до запланованого концерту залишилося три дні, тож хлопцям потрібно поспішати".

У головних ролях Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева.

"Індустрія" (3 сезон)

На НBO з 11 серпня

IndustryБритансько-американський телевізійний драматичний серіал, прем’єра якого відбулася в 2020 році. Історія, яку створили Міккі Даун і Конрад Кей, розповідає про групу молодих випускників, які змагаються за постійні посади в престижному інвестиційному банку в Лондоні - Pierpoint & Co. Зосереджуючись на темній стороні тих, хто називає себе фінансовими геніями, серіал показує, як може змінитися людина у боротьбі за місце під сонцем та які спокуси можуть чекати на тих, хто приймає рішення стати банкіром.

У ролях Маріса Абела, Майгала Геррольд, Гаррі Лоуті та ін.

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