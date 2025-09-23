Зйомки фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" зупинили через струс мозку Тома Голланда

Про це повідомляє Variety.

Зйомки фільму, продюсованого Sony Pictures у партнерстві з Marvel Studios, тривають з початку серпня. Режисером стрічки, премʼєра якої запланована на 31 липня 2026 року, є Дестін Деніел Креттон.

Джерело, близьке до виробництва, повідомляє, що зйомки, як очікується, відновляться 29 вересня і не вплинуть на дату виходу фільму. Унаслідок інциденту на знімальному майданчику Пайнвуд у Лондон ніхто більше не постраждав, а Том Голланд відновлюється "з міркувань безпеки", каже джерело.

Минулого місяця Sony відзначила початок виробництва, опублікувавши відео Голланда на знімальному майданчику в перший день у Глазго, де він виконував складні каскадерські трюки. Голланд, який грає Людину-павука, приземляється на танк, що мчить містом.

Постійні актори франшизи Зендая та Джейкоб Баталон повертаються до четвертого фільму про Людину-павука. Також до зйомок долучилися Саді Сінк, Ліза Колон-Заяс та Трамелл Тіллман. Марк Руффало зіграє Брюса Беннера (він же Халк), Джон Бернтал зʼявиться у ролі Френка Касла (він же Каратель) та Майкл Мандо, який повторить свою роль Мака Гаргана (він же Скорпіон) з фільму 2017 року "Людина-павук: Повернення додому".

Сценарій до "Абсолютно нового дня" написали постійні сценаристи "Людини-павука" Кріс Маккенна та Ерік Соммерс, а продюсерами будуть Емі Паскаль та Кевін Файгі.

"Людина-павук: Абсолютно новий день" – четвертий фільм про Людину-павука після "Людина-павук: Додому шляху нема" 2021 року.

Сюжет фільму натхненний однойменною сюжетною лінією коміксу. У версії коміксу Людина-павук укладає угоду з Мефісто, щоб усі забули його таємну особистість та воскресили тітку Мей. Однак угода має деякі неочікувані наслідки.