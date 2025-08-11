Sony Pictures випустила бекстейдж-відео зі зйомок "Людини-павука: Абсолютно новий день"
Студія Sony Pictures показала 60-секундне відео, в якому актор Том Голланд у костюмі Людини-павука спілкується з юними фанатами та знімає сцену на військовій техніці
Відео зʼявилося на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment.
Sony Pictures представила ролик, в якому показала перший день виробництва майбутнього фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день", премʼєра якого запланована на 31 липня 2026 року. Головну роль у художньому фільмі режисера Дестіна Деніела Креттона знову виконає Том Голланд.
У 60-секундному ролику зірка в костюмі Людини-павука спілкується з юними фанатами та знімає сцену на чомусь, що схоже на танк, що мчить вулицею.
"Це перший день, мій четвертий перший день у "Людині-павуку", — каже Голланд, заходячи на знімальний майданчик. — Це смішно, одягати костюм, цього разу це якось інакше. Це також перший раз, коли у нас на знімальному майданчику були фанати, тому дуже цікаво поділитися цим з ними".
Голланд підіймає через огорожу юного фаната, одягненого як Людина-павук, щоб зробити фото.
"У нас на знімальному майданчику є кілька знайомих облич. Я просто зроблю все можливе, сподіваюся, все вийде якнайкраще, без тиску", — додає актор.
У відео також показано, як Голланд виконує трюк на канаті на даху танка та перевіряє, як зняли сцену, на моніторі між кадрами.
"Людина-павук: Абсолютно новий день" – четвертий фільм про Людину-павука після "Людина-павук: Додому шляху нема" 2021 року. Седі Сінк та Ліза Колон-Заяс дебютують у кінофільмі Marvel у головних ролях разом із раніше оголошеними акторами Джоном Бернталом та Марком Руффало.
Сюжет фільму натхненний однойменною сюжетною лінією коміксу. У версії коміксу Людина-павук укладає угоду з Мефісто, щоб усі забули його таємну особистість та воскресили тітку Мей. Однак угода має деякі неочікувані наслідки.
