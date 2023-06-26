Про це інформує ДержКіно України.

SUNNY BUNNY анонсувала Приз за вибір глядачів. Відвідувачі фестивалю обиратимуть найкращий фільм з чотирьох міжнародних повнометражних програм: "Міжнародний конкурс ігрового кіно", "Панорама", "Документальне кіно" та "Нові барви".

Глядачі голосуватимуть електронним шляхом за допомогою платформи Votemo. Після кожного показу на екрані з’явиться QR-код, який дозволить перейти на відповідну програму та вибрати фільм, який сподобався найбільше.

"На щастя, в Україні ЛҐБТКІА+ тематика вже не геть табуйована, та вона досі потребує підтримки. Сподіваюсь, що саме такі події, як наш фестиваль, цьому сприяють", - сказав директор фестивалю SUNNY BUNNY Богдан Жук.

Фото: ДержКіно України

Фестиваль ЛҐБТКІА+ фільмів SUNNY BUNNY відбувається в Києві 22-28 червня.

Під час офіційної частини організатори показали гостям й розповіли про програму фільмів і склад журі цього року, а також головний трейлер фестивалю - французьку документальну стрічку, яка стала сенсацією цьогорічного Берлінале і отримала 4 нагороди на фестивалі, - "Орландо: моя політична біографія" режисера Поля Пресіадо.

Фото: ДержКіно України

Церемонію відвідали дизайнер, засновник та власник бренду FROLOV Іван Фролов, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України Катерина Кухар, продюсер шоу "Голос країни" Володимир Завадюк, сценарист і засновник кінофестивалю "Миколайчук Open" Олексій Гладушевський, виконавиця головної ролі фільму "Стоп-Земля" Марія Федорченко. Також директор Італійського Інституту культури в Києві Едоардо Крізафуллі, виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух, засновниця компанії "Артоб'єкт" Людмила Горделадзе та кінокритик Алік Шпилюк.

Фото: ДержКіно України

Повідомляється, що метою SUNNY BUNNY є показати квір-спільноти у всій їх розмаїтості, а також розповісти про життя квір-військових, які зараз на фронті.