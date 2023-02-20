Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Коли почалось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, то світові лідери кіноіндустрії припинили свою роботу з росіянами. З російського кіноринку пішли такі великі студії як Disney, Sony, Paramount і т.д. Тобто саме ті компанії, які генерують найбільшу кількість касових зборів. Російський ринок звільнився. Проте існують незалежні компанії, які купують права на фільми у тих же американців, щоб продавати продукти на всій території колишнього СРСР”, - пояснив Іванов

Продюсер розповів, що багато кінокомпаній російського походження продовжують купувати українські фільми

"Попри те, що український кіноринок є великим європейським кіноринком, нам не вдавалось позбутись залежності від російського кінобізнесу. Хоча спроби були, після 2014 року. Через війну український кіноринок значно послабився. Російський же кіноринок навпаки, через вихід іноземних кінокомпаній, зростає. Зараз багато незалежних компаній, які хочуть заповнити російський ринок і мають російське коріння, продовжують купувати українські фільми. Тобто фактично це російський бізнес, для якого основним ринком є Росія, а в Україні вони хочуть також заробляти гроші. Це впливає на розвиток нашої кіноіндустрії", - додав він.