Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Культура Кінопроєкт Алієва про депортацію кримських татар "Орталан" пройшов відбір на Berlinale

Кінопроєкт Алієва про депортацію кримських татар "Орталан" пройшов відбір на Berlinale

18 січня, 2022 вiвторок
11:15
Культура

Майбутній фільм Нарімана Алієва про депортацію кримських татар "Орталан" відібрали на Берлінський копродукційний кіноринок (Berlinale Co-Production Market)

Про це інформує Держкіно.

"Майбутній фільм Нарімана Алієва ORTALAN став одним із 19 проєктів, які обрали серед 295 заявок офіційного відбору Berlinale Co-Production Market", - ідеться в повідомленні.

19-й Берлінський копродукційний кіноринок - одна з найбільших індустрійних подій у Європі. Там для обговорення нових проєктів і нетворкінгу зустрінуться майже 550 продюсерів та інвесторів з досвідом міжнародної копродукції. Щороку на Berlinale відбирають близько 30 майбутніх повнометражних стрічок.

У Держкіно зауважили, що захід відбудеться 12-16 лютого 2022 року в онлайн-форматі.

Берлінський копродукційний кіноринок є одним із найбільших майданчиків у світі для пошуку міжнародних партнерів, які долучаться до спільного виробництва. Я радий, що "Орталан" потрапив до офіційного відбору кіноринку. Це дає можливість привернути до проєкту широку увагу потенційних партнерів. Взагалі це важливий та необхідний етап роботи над фільмом, адже саме зараз ми закладаємо фундамент для подальшої реалізації потенціалу роботи", - розповів режисер фільму Наріман Алієв.

"Орталан" - це історична драма про депортацію кримськотатарського народу. Події фільму відбуваються в Криму в травні 1944 року. Юнак Ісмаїл, повернувшись з гір, бачить своє село спорожнілим. Розгублений, він вирушає на пошуки рідних та відповідей.

Продюсерами стрічки виступили Володимир Яценко й Анна Соболевська (кінопродакшн ForeFilms).

Раніше проєкт фільму посів друге місце серед ігрових повнометражних фільмів художньої та культурної значущості Сімнадцятого конкурсного відбору Держкіно й отримав грант від УКФ на написання сценарію. Восени 2021 року "Орталан" завоював нагороду Avanpost Pitch Packaging Award на кіноринку Connecting Cottbus.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Держкіно
фільм
депортація кримських татар
Читайте також:
Дмитро Ярош
17 січня, 2022 понедiлок
Ярош до Зеленського: Бережи Порошенка, бо якщо його "валануть" російські спецслужби - буде велика біда
Валерий Залужный
17 січня, 2022 понедiлок
Головнокомандувач ЗСУ Залужний: нам загрожує не 100 тис. військових РФ, а мільйонне військо
16 січня, 2022 неділя
Синоптик Наталка Діденко попередила про сильний вітер та хуртовини
Київ
-3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.17
    Купівля 28.17
    Продаж 28.5
  • EUR
    Купівля 32.04
    Продаж 32.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
18 січня
11:28
"Копіпаст московського сценарію "возвращение Навального", тільки ми не моcковити": Забужко про судовий процес щодо Порошенка
11:20
Франсіско Хенто
Помер єдиний в історії шестиразовий володар Кубка чемпіонів
11:18
нафта
Ціни на нафту досягли максимуму з 2014 року
10:59
Ми повинні дати Путіну зрозуміти, що "Північний потік-2" не працюватиме в разі нападу на Україну, - сенатор США Ромні
10:40
Бруно Лаббадіа
"Дженоа" знайшла заміну Шевченку на посаді головного тренера
10:31
РФ заперечила евакуацію з України своїх дипломатів, українське МЗС не отримувало таких повідомлень від дипмісій жодної країни
10:27
В Афганістані стався землетрус магнітудою 5,3, загинуло щонайменше 26 людей
10:10
Казахстан - Україна
ФІФА анулювала жовті картки футболістів збірної України перед матчем плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії
10:09
В Україні через шквали було знеструмлено 349 населених пунктів у 10 областях, подекуди вітер пошкодив дахи і поламав дерева
10:07
Ольга Стефанішина
Тренувальні військові підрозділи Канади та Великої Британії продовжать роботу в Україні, - Стефанішина
10:02
Інтерв’ю
Олексій Кошель
"Поспіх із впровадженням електронного голосування в Україні – фактично злочин", – голова КВУ 
10:00
PR
офіс
Презентабельність і комфорт. Які офісні меблі осучаснять ваш офіс. Сучасний погляд
09:45
коронавірус
Чернівецька та Рівненська області перейшли з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину
09:40
Боб Арум (в центрі) та Василь Ломаченко (праворуч)
Промоутер Ломаченка заявив, що домовляється про бій з абсолютним чемпіоном світу
09:32
кутя
Християни східного обряду відзначають Водохресний Святвечір
09:15
Вільям Бернс
CNN: до Києва таємно приїжджав директор ЦРУ Бернс - обговорив із Зеленським і розвідниками загрозу вторгнення РФ
09:09
Олександр Петраков
Стало відомо, кого підтримали тренер та капітан збірної України у голосуванні за найкращого футболіста світу
08:55
Данило Гетманцев
Україна може не отримати нову програму від МВФ у 2022 році, - Гетманцев
08:39
"Спеція", чемпіонат Італії
Українець Коваленко став героєм матчу чемпіонату Італії проти "Мілану"
08:35
Коронавірус в Україні
В Україні від COVID-19 минулої доби померли 188 людей, зафіксовано ​​​​​​8558 нових заражень
08:33
РФ наказала евакуюватися дипломатам із двох консульств в Україні, - The New York Times
08:15
ожеледиця сніг дорога
Українцям 18 січня слід чекати на сніг, мороз і вітер
08:03
Ексклюзив
продукти пенсія
"Продуктові чеки" повинні мати прозорий і зрозумілий механізм, – Спілка українських підприємців
08:02
Андрій Шевченко
"Дженоа" зганьбилася у першому матчі після відставки Шевченка
07:50
гривня
Гривня за курсом НБУ втратила 17 копійок щодо долара, перетнувши показник у 28 грн/$
07:27
ООС ЗСУ
Минулої доби росіяни в зоні ООС один раз порушили режим тиші
2022, понедiлок
17 січня
23:08
Оновлено
Порошенко
Порошенко прилетів до України. Рішення у справі про держзраду оголосять 19 січня
22:57
Ексклюзив
Карл Волох
Якщо суддю оглядали лікарі, то це підстава для скасування будь-якого рішення суду, - Волох про розгляд запобіжного заходу Порошенку
22:54
Володимир Зеленський зустрівся із делегацією Конгресу США
Зеленський зустрівся із делегацією Конгресу США: обговорили допомогу Україні на тлі російської агресії, "Північний потік-2" та санкції проти РФ
22:43
Порошенко суд
Суд не обрав запобіжний захід Порошенку: рішення оголосять 19 січня
22:41
Оновлено
метро
У Києві зачиняли станцію метро "Театральна" через повідомлення про замінування
22:29
Блюменталь
США нададуть Україні летальну зброю у разі вторгнення РФ, - сенатор Блюменталь
22:11
жінки військові
Зеленський закликав міністра оборони Резнікова скоротити список професій для військового обліку жінок
21:47
Ексклюзив
Судді не притягаються до дисциплінарної відповідальності через реформу Вищої ради правосуддя, - адвокатка
21:45
Родина заступника голови СБУ Горбенка володіє нерухомістю та автомобілями вартістю у понад $1 млн, - Bihus.info
21:23
Роберт Левандовські
ФІФА визнала Левандовські найкращим футболістом року
21:14
Томас Тухель
FIFA The Best Awards: якою є збірна футболістів року і хто найкращий тренер. Відео
21:06
Уряд Великої Британії
Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від агресії РФ
20:58
Ексклюзив
Спілка українських підприємців пропонує на півроку відстрочити штрафи за незастосування РРО
20:48
Олаф Шольц
Німеччина чекає від Росії послаблення напруженості на кордоні з Україною, - Шольц
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV