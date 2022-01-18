Кінопроєкт Алієва про депортацію кримських татар "Орталан" пройшов відбір на Berlinale

Про це інформує Держкіно.



"Майбутній фільм Нарімана Алієва ORTALAN став одним із 19 проєктів, які обрали серед 295 заявок офіційного відбору Berlinale Co-Production Market", - ідеться в повідомленні.



19-й Берлінський копродукційний кіноринок - одна з найбільших індустрійних подій у Європі. Там для обговорення нових проєктів і нетворкінгу зустрінуться майже 550 продюсерів та інвесторів з досвідом міжнародної копродукції. Щороку на Berlinale відбирають близько 30 майбутніх повнометражних стрічок.



У Держкіно зауважили, що захід відбудеться 12-16 лютого 2022 року в онлайн-форматі.



Берлінський копродукційний кіноринок є одним із найбільших майданчиків у світі для пошуку міжнародних партнерів, які долучаться до спільного виробництва. Я радий, що "Орталан" потрапив до офіційного відбору кіноринку. Це дає можливість привернути до проєкту широку увагу потенційних партнерів. Взагалі це важливий та необхідний етап роботи над фільмом, адже саме зараз ми закладаємо фундамент для подальшої реалізації потенціалу роботи", - розповів режисер фільму Наріман Алієв.



"Орталан" - це історична драма про депортацію кримськотатарського народу. Події фільму відбуваються в Криму в травні 1944 року. Юнак Ісмаїл, повернувшись з гір, бачить своє село спорожнілим. Розгублений, він вирушає на пошуки рідних та відповідей.



Продюсерами стрічки виступили Володимир Яценко й Анна Соболевська (кінопродакшн ForeFilms).



Раніше проєкт фільму посів друге місце серед ігрових повнометражних фільмів художньої та культурної значущості Сімнадцятого конкурсного відбору Держкіно й отримав грант від УКФ на написання сценарію. Восени 2021 року "Орталан" завоював нагороду Avanpost Pitch Packaging Award на кіноринку Connecting Cottbus.



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