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Головна Наука Кіпр почав лікувати хворих котів протиковідними таблетками

Кіпр почав лікувати хворих котів протиковідними таблетками

10 серпня, 2023 четвер
10:01
Наука кіт

Ветеринарні служби на Кіпрі отримали першу партію таблеток проти COVID з людських запасів, щоб зупинити розповсюдження смертельного штаму котячого коронавірусу, який вбив тисячі кішок на острові

Про це інформує The Guardian.

"Ми зібрали 500 коробок ліків. Це перша партія з 2000 пакунків, які будуть доступні. Кожна містить 40 капсул, тож ми говоримо про загальну кількість 80 000 антиковідних таблеток", - сказав директор ветеринарної служби уряду Христодулос Піпіс.

8 серпня у Міжнародний день котів міністерство охорони здоров’я Кіпру почало лікувати кішок острова таблетками проти COVID. Ліки були розподілені серед ветеринарів після тривожного зростання випадків котячого інфекційного перитоніту, який викликає котячий коронавірус і майже завжди призводить до смерті, якщо його не лікувати.

Вірус, який отримав назву "спалах FCoV-23", був виявлений у січні у Нікосії, столиці Кіпру. За даними Панкіпрської ветеринарної асоціації (PVA) за декілька місяців він розповсюдився по всьому острову.

"Наші дослідження дуже зосереджені на виявленні можливої мутації, яка призвела до цього дуже вірулентного штаму FCoV", - розповів старший викладач ветеринарної клінічної патології, доктор Харалампос Аттіпа, який очолює команду Единбурзького університету.

Ветеринари отримали ліки з людських запасів, оскільки котячий вірус, який не заражає людей, є дуже заразним і смертельним для кішок. 

"Ця країна - бійня для тварин. Так, уряд зробив це оголошення, цей маленька перемога, але він дуже суперечливий, тому що нічого не робиться для котів. Натомість існує економіка смерті, як і працює бійня. Насправді вони краще дозволять їм померти", - зазначила доцентка кафедри освіти Кіпрського університету Зелія Грегоріу, яка втратила свою літню кімнатну кішку через хворобу.

Товариство захисту кішок Кіпру (PAWS) заявило, що від січня від котячого коронавірусу загинуло 300 тис. котячих, але ветеринари назвали це перебільшенням і сказали, що смертей було 8000, поки уряд дозволив використовувати таблетки проти Covid для лікування кішок.

"Кожне упаковування коштуватиме 100 євро. У кожен район буде доставлено сто пакунків. Власники кішок, які мають рецепт від ветеринара, матимуть право купувати його", - сказав Піпіс, зазначивши, що до кінця тижня перша партія ліків буде розповсюджена у ветеринарні центри п’яти районів. 

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