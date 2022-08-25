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Кіпр віддасть старі системи ППО російського виробництва українській армії, - Forbes

25 серпня, 2022 четвер
17:16
Світ Кіпр

Кіпр, який отримав можливість купити ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол", може віддати старі системи ППО російського виробництва Україні

Про це пише Forbes.

Зазначається, Кіпр уклав важливу угоду з Ізраїлем, яка дозволить йому купити систему протиповітряної оборони "Залізний купол". І завдяки цьому в США з’явиться унікальна можливість переконати Нікосію передати свої старі російські установки ППО Україні.

Видання зазначає, що "Залізний купол" зміцнить обмежені можливості острівної держави з захисту свого неба. Зараз структура ППО Кіпру складається з систем 9К330 "Тор" малої дальності й 9К37 "Бук" середньої дальності дії, а також з французьких ракет малої дальності Mistral.

"Залізний купол" прославився тим що Ізраїль успішно застосував його для знищення невеликих ракет, запущених з Сектора Гази. Також система дуже ефективна у боротьбі з безпілотниками.

Швидше за все, Кіпр вирішив купити саме ізраїльський "Залізний купол", щоб захистити себе від потенційних загроз від безпілотників Туреччини. Анкара ще в грудні 2019 року розгорнула такі бойові машини на північній частині острова. Forbes пише, що це ті самі безпілотники, які "успішно знищували російські системи ППО в Сирії, Лівії, Нагірному Карабасі й Україні". Вочевидь, йдеться про TB2 "Байрактар".

  • У новому пакеті військової допомоги від США є цікаві зразки озброєння, які спрямовані на посилення ударних можливостей та ППО. 25 серпня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, що перші зразки систем NASAMS та IRIS-T надійдуть впродовж найближчих двох місяців.

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