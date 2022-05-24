Кириленко пояснив, чому ЗСУ відійшли з Світлодарську на Донеччині
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Сили оборони України відійшли від Світлодарська Донецької області для перегрупування
Про це він заявив у коментарі проєкту Донбас.Реалії.
"Це було зроблено логічно і правильно, щоб зберегти особовий склад і з перегрупуванням мати можливість очищати території, попри те, наскільки складна ситуація", - сказав Кириленко.
Він наголосив, що російська пропаганда поширюватиме інформацію про те, що ЗСУ відступили, але це не відповідає дійсності.
"Це виключно перегрупування. Це не відступ", - заявив він.
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