Кириленко пояснив, чому ЗСУ відійшли з Світлодарську на Донеччині

Про це він заявив у коментарі проєкту Донбас.Реалії.

"Це було зроблено логічно і правильно, щоб зберегти особовий склад і з перегрупуванням мати можливість очищати території, попри те, наскільки складна ситуація", - сказав Кириленко.

Він наголосив, що російська пропаганда поширюватиме інформацію про те, що ЗСУ відступили, але це не відповідає дійсності.

"Це виключно перегрупування. Це не відступ", - заявив він.

24 травня голова Світлодарської ВЦА Сергій Гошко заявив, що російські військові вже у місті