Російські окупанти зайшли у Світлодарськ на Донеччині

Про це він розповів "Вільному радіо".

"В даний час вивішують свою ганчірку на адміністративній будівлі", - сказав Гошко.

Він зазначив, що рашисти вже ходять по вулицях міста та перевіряють документи у місцевих жителів.

"Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи у кількості по 5 осіб", - зазначає начальник Світлодарської ВЦА.

Довідково

Світлодарськ — місто районного значення Донецької області. Засноване в 1970 році як селище у зв'язку з будівництвом Вуглегірської ТЕС.

Вуглегірська ТЕС має чи не найбільші виробничі потужності в Україні.

Нагадаємо, голова райради розповів, що жителі Маріуполя щодня розповідають про "новації" від окупаційної "влади" у місті.

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