Російські окупанти зайшли у Світлодарськ на Донеччині
Голова Світлодарської ВЦА Сергій Гошко заявив, що російські військові вже у місті
Про це він розповів "Вільному радіо".
"В даний час вивішують свою ганчірку на адміністративній будівлі", - сказав Гошко.
Він зазначив, що рашисти вже ходять по вулицях міста та перевіряють документи у місцевих жителів.
"Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи у кількості по 5 осіб", - зазначає начальник Світлодарської ВЦА.
Довідково
Світлодарськ — місто районного значення Донецької області. Засноване в 1970 році як селище у зв'язку з будівництвом Вуглегірської ТЕС.
Вуглегірська ТЕС має чи не найбільші виробничі потужності в Україні.
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