Кислиця в ООН висловив переконання, що "потяг справедливості" наздожене Росію
Російська Федерація може ховатися від правосуддя протягом тривалого часу, але "потяг справедливості" наздожене її
Про це у п’ятницю заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця під час обговорення в Раді Безпеки ООН у форматі Аррії висновків незалежної Комісії ООН із розслідування російських злочинів в Україні, повідомляє Укрінформ.
Відновлення справедливості, забезпечення відповідальності та звільнення всіх українців, незаконно і насильно захоплених Росією, є основними принципами Формули миру Президента Володимира Зеленського, нагадав він.
За словами Кислиці, філософія Формули миру полягає в тому, що відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, вчинені на території України, має бути забезпечена за допомогою належних і справедливих розслідувань та судового переслідування на національному чи міжнародному рівні.
"Необхідно забезпечити справедливість для всіх жертв та запобігання майбутнім злочинам. РФ мають притягнути до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти неї, включаючи її агресію в порушення Статуту ООН, а також за будь-які порушення міжнародного гуманітарного права і міжнародних норм у галузі прав людини", - наголосив постпред.
Кислиця процитував російського радянського поета Євгенія Євтушенка, який сказав: "Справедливість – це потяг, який завжди запізнюється".
Звертаючись до представника Росії, він зауважив: "Російська Федерація може ховатися від справедливості протягом тривалого часу. Але чим швидше РФ тікатиме від справедливості по тунелю злочинів, у який вона потрапила за власним вибором, тим швидше потяг справедливості наздожене її".
Відзначимо, що 28 жовтня члени Ради Безпеки ООН обговорили у форматі Аррії висновки незалежної Комісії ООН з розслідування російських злочинів в Україні.
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