Китай буде до останнього утримувати державність РФ на плаву, - експерт-міжнародник Харитонов
Росія - це країна, яка забезпечує китайський геополітичний простір, тому КНР буде до останнього утримувати її державність на плаву
Про це в ефірі Еспресо заявив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" та головний координатор проєкту Free Hong Kong Center Артур Харитонов.
"Росія - це країна, яка забезпечує китайський геополітичний простір. Зараз вся ключова увага світу зосереджена на Росії. Це означає, на думку компартії Китаю, що світ не має сил дивитися на злочини самого Китаю. Для них важливо підживлювати цю державу, важливо, щоб війна продовжилась певним чином, Росія не програвала. На їхню думку, це виснажує їхніх ключових противників. Варто розуміти, що Китай не нейтральна сторона, а партнер, союзник, друг Росії. Це країна, яка буде до останнього утримувати її державність на плаву", - вважає він.
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