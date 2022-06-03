Китай готовий допомогти РФ, якщо це не понесе за собою західні санкції, - WP

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що чиновники відмовилися розповісти про особливості запитів Росії, але за словами одного з них, йшлося про дотримання "торговельних зобов’язань", досягнутих до вторгнення в Україну 24 лютого, а також фінансову та технологічну підтримку, яку зараз санкціонували Сполучені Штати та інші країни.

"Ми розуміємо скрутне становище (Москви, - ред.). Але ми не можемо ігнорувати власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди діятиме в інтересах китайського народу", - сказав один з політиків виданню.

Співрозмовники The Washington Post розповіли, що президент Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам знайти способи фінансової допомоги Росії, але без порушення західних санкцій.

Також відомо, що останніми тижнями російська влада висловлювала все більш розчаровані прохання про більшу підтримку під час переговорів з Пекіном. РФ закликала Китай виправдати своє твердження про партнерство без обмежень, зроблене за кілька тижнів до початку війни в Україні. Але керівництво Китаю хоче розширити допомогу Росії, не стикаючись із західними санкціями, і встановило відповідні обмеження.

Ексдержуповноважена Антимонопольного комітету України та юристка Агія Загребельська вважає, що союзники Путіна, на чолі з Китаєм, намагаються врятувати Росію від поразки у війні проти України.

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