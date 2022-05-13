Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"Україна завжди буде готова вести переговори з Путіним. Оскільки капітуляція Росії також буде обговорюватись на переговорах. Головне питання полягає в тому, що саме обговорювати. Обговорювати капітуляцію Росії, як вони покинуть всі окуповані території України, репарації та контрибуції це одне питання. Однак, обговорювати якісь поступки є зовсім іншим питанням", - пояснила Загребельська.

Загребельська наголосила, що поразку Путіна у війні проти України вже визнають його союзники, які намагаються врятувати його від розгрому, закликаючи сторони до переговорів.

"З іншого боку є проблемою те, що ми багато чуємо про переговори. Зараз ми чуємо дуже багато заяв про те, що Росії потрібно зберегти обличчя. Це дуже активно лунає у світовому інформаційному просторі. Ми бачимо досить активну позицію Китаю щодо переговорів. Це наштовхує на думку, що поразка Росії у війні проти України стала настільки неминучою, що всі союзники Путіна, на чолі з Китаєм, намагаються врятувати його від поразки. В будь-якому випадку нам потрібно бути дуже пильними та слідкувати за цими переговорами", - додала Загребельська.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що США погрожують Китаю санкціями, якщо він підтримуватиме Росію.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило у вівторок, 26 квітня, що "ніхто не хоче бачити Третю світову війну" після коментарів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що ризик ядерної війни становить реальну небезпеку.

Колишній посол Китаю в Україні дуже критично оцінив вторгнення Росії в Україну, наголосивши на ознаках поразки російських військ і загрозі для європейської безпеки порядку денного президента Путіна щодо відбудови імперії

Українські експерти відзначають, що зараз Китай займає нейтральну позицію щодо російської агресії в Україні, отримуючи економічну вигоду. Але як тільки Росія почне очевидно зазнавати поразки, він перетвориться з партнера на хижака.