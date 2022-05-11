Дипломат розповів про це в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"Китай спочатку зайняв не просто нейтральну позицію, а спостережну. Деяких людей у керівництві Китаю образило те, що президент Росії Путін програє в Україні, і що вони сіли за один стіл із лузером. Уже зараз Китай перейшов від спостереження до нейтралітету, але вони бачать, що це не та позиція, яка відповідає реаліям сьогодення. Навіть антиамериканська позиція у китайському суспільстві зараз відходить у бік. Але говорити про те, що Китай на боці України й засуджує дії Росії, - не можна", - зазначив Чалий.

Експосол наголосив, що Китай також зазнає економічних втрат через війну Росії проти України.

"Якби Путін не поїхав у Китай і не узгодив позиції напередодні 24 лютого 2022 р, він би не наважився нападати на Україну. Звісно, Китай грає величезну роль у світі й прагне бути на рівних зі США та випередити американців. Спочатку керівництво Китаю дратував програш Путіна, але потім вони побачили проблеми в економіці й надали більше можливостей політбюро, чого раніше не було. Адже Китай також зазнає втрат через війну Росії проти України", - зауважив Валерій Чалий.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що США погрожують Китаю санкціями, якщо він підтримуватиме Росію.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило у вівторок, 26 квітня, що "ніхто не хоче бачити Третю світову війну" після коментарів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що ризик ядерної війни становить реальну небезпеку.

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