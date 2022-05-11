Китай перейшов від спостереження до нейтралітету: керівництво образило те, що Путін в Україні програє, - дипломат Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр Валерій Чалий вважає, що Китай образило те, що президент РФ Путін програє війну в Україні, тож керівництво країни перейшло від спостереження до нейтралітету
Дипломат розповів про це в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.
"Китай спочатку зайняв не просто нейтральну позицію, а спостережну. Деяких людей у керівництві Китаю образило те, що президент Росії Путін програє в Україні, і що вони сіли за один стіл із лузером. Уже зараз Китай перейшов від спостереження до нейтралітету, але вони бачать, що це не та позиція, яка відповідає реаліям сьогодення. Навіть антиамериканська позиція у китайському суспільстві зараз відходить у бік. Але говорити про те, що Китай на боці України й засуджує дії Росії, - не можна", - зазначив Чалий.
Експосол наголосив, що Китай також зазнає економічних втрат через війну Росії проти України.
"Якби Путін не поїхав у Китай і не узгодив позиції напередодні 24 лютого 2022 р, він би не наважився нападати на Україну. Звісно, Китай грає величезну роль у світі й прагне бути на рівних зі США та випередити американців. Спочатку керівництво Китаю дратував програш Путіна, але потім вони побачили проблеми в економіці й надали більше можливостей політбюро, чого раніше не було. Адже Китай також зазнає втрат через війну Росії проти України", - зауважив Валерій Чалий.
- Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що США погрожують Китаю санкціями, якщо він підтримуватиме Росію.
- Міністерство закордонних справ Китаю заявило у вівторок, 26 квітня, що "ніхто не хоче бачити Третю світову війну" після коментарів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що ризик ядерної війни становить реальну небезпеку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 33Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе