Якщо Китай побачить, що Росія добряче подерта, то сам перетвориться з партнера на хижака, — нардеп Ар'єв
Народний депутат Володимир Ар’єв переконаний, що тоді РФ сама стане як "поранений звір", поділений між сильнішими
Таку думку він висловив в етері телеканалу “Еспресо”.
"Якщо Китай побачить, що Росія добряче подерта, а міф про її величність та потужність – це лише міф, а це щодня показують Збройні сили України. От тоді Китай сама перетвориться з партнера на хижака", – зауважив Ар’єв.
Нардеп додав, в разі розчленування Росії велика частина дістанеться Китаю.Також він зазначив, що втрата потужності Росії матиме серйозний вплив у світовому контексті.
"На послаблення РФ впливатиме не тільки українська, а й британська, американська, німецька зброя, що правда, вона буде у руках саме ЗСУ", – наголосив Ар’єв.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Китаю з проханням стати гарантом безпеки. Він також звернув увагу, що глобальна продовольча криза та економічні проблеми, спричинені вторгненням, становлять серйозну загрозу для економіки Китаю.
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