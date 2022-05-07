Якщо Китай побачить, що Росія добряче подерта, то сам перетвориться з партнера на хижака, — нардеп Ар'єв

Таку думку він висловив в етері телеканалу “Еспресо”.

"Якщо Китай побачить, що Росія добряче подерта, а міф про її величність та потужність – це лише міф, а це щодня показують Збройні сили України. От тоді Китай сама перетвориться з партнера на хижака", – зауважив Ар’єв.



Нардеп додав, в разі розчленування Росії велика частина дістанеться Китаю.Також він зазначив, що втрата потужності Росії матиме серйозний вплив у світовому контексті.

"На послаблення РФ впливатиме не тільки українська, а й британська, американська, німецька зброя, що правда, вона буде у руках саме ЗСУ", – наголосив Ар’єв.