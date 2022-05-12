Експосол Пекіна у Києві вперше в Китаї припустив поразку Росії у війні в Україні, - ЗМІ
Колишній посол Китаю в Україні дуже критично оцінив вторгнення Росії в Україну, наголосивши на ознаках поразки російських військ і загрозі для європейської безпеки порядку денного президента Путіна щодо відбудови імперії
Про це повідомляє Washington Post.
"Росія не тільки відстає на полі бою, вона також програє економічну, дипломатичну та інформаційну боротьбу. А це означає, що це лише питання часу, коли вона буде остаточно переможена", - передає видання слова колишнього посла Китаю в Україні Гао Юшена під час виступу на форумі в державній Китайській академії суспільних наук.
Гао також сказав, що бажання Путіна домінувати на теренах колишнього СРСР призвело до того, що Росія "неодноразово посягала на чужі території та суверенітет", що є найбільшою загрозою миру, безпеці та стабільності Євразії.
Washington Post вказує, що про виступ посла написало гонконгське видання Phoenix, але через деякий час ця публікація зникла.
Відзначається, що позиція посла є "рідкісним відхиленням від офіційної позиції Китаю, що не критикує свого близького дипломатичного партнера", оскільки Пекін офіційно не підтримує жодну зі сторін у війні.
Каденція Гао Юшена на посаді Надзвичайного та Повноважного Посла Китаю в Україні тривала з 2005 по 2007 роки.
- Українські експерти відзначають, що зараз Китай займає нейтральну позицію щодо російської агресії в Україні, отримуючи економічну вигоду. Але як тільки Росія почне очевидно зазнавати поразки, він перетвориться з партнера на хижака.
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