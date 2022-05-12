Експосол Пекіна у Києві вперше в Китаї припустив поразку Росії у війні в Україні, - ЗМІ

Про це повідомляє Washington Post.

"Росія не тільки відстає на полі бою, вона також програє економічну, дипломатичну та інформаційну боротьбу. А це означає, що це лише питання часу, коли вона буде остаточно переможена", - передає видання слова колишнього посла Китаю в Україні Гао Юшена під час виступу на форумі в державній Китайській академії суспільних наук.

Гао також сказав, що бажання Путіна домінувати на теренах колишнього СРСР призвело до того, що Росія "неодноразово посягала на чужі території та суверенітет", що є найбільшою загрозою миру, безпеці та стабільності Євразії.

Washington Post вказує, що про виступ посла написало гонконгське видання Phoenix, але через деякий час ця публікація зникла.

Відзначається, що позиція посла є "рідкісним відхиленням від офіційної позиції Китаю, що не критикує свого близького дипломатичного партнера", оскільки Пекін офіційно не підтримує жодну зі сторін у війні.

Каденція Гао Юшена на посаді Надзвичайного та Повноважного Посла Китаю в Україні тривала з 2005 по 2007 роки.

Українські експерти відзначають, що зараз Китай займає нейтральну позицію щодо російської агресії в Україні, отримуючи економічну вигоду. Але як тільки Росія почне очевидно зазнавати поразки, він перетвориться з партнера на хижака.

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