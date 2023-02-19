Китай має засудити Москву та змусити її до миру, - дипломат Лубківський
Якщо Китай вважає, що не можна порушувати територіальну цілісність країн, то він має змусити Путіна прибратися і залишити територію України
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Данило Лубківський.
"Якщо Китай вважає, що не можна порушувати територіальну цілісність, то він має натиснути на Кремль та змусити Путіна прибратися і залишити територію України", - зазначив він.
На думку Лубківського, позиція Китаю як важливої країни принципово значима для України, але має бути категорична ясність.
"Китай у свій час приєднався до Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку після передачі ядерної зброї. Важливо, щоб Китай як постійний член Ради Безпеки ООН своїми діями не спровокував ескалації, не завдав шкоди глобальному миру та безпеці. Китай має засудити Москву та змусити її до миру. Ця війна не вигідна навіть Китаю", - вважає дипломат.
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