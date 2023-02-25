Китай отримує виграш як при поразці Москви, так і при її перемозі, - Піонтковський
Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що у разі перемоги Москви Китай отримав би Тайвань, а при її поразці фактично отримає весь Сибір
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Поразка Росії вигідна Китаю. Так само йому вигідна й поразка України. Китай отримує величезний виграш у будь-якому разі. Якби прогнози американської розвідки справдились, і Київ здався б за 5 днів, це стало б нищівною поразкою не лише України, а й США, для яких це був би вихід зі світової арени. І Тайвань уже давно був би у складі Китаю, тайванці самі б принесли ключі від острова. Тобто у разі перемоги Москви Китай отримав би Тайвань, а у разі поразки Москви він фактично отримає весь Сибір", - пояснив політолог.
Андрій Піонтковський додав, що Росія вже перетворилася не на молодшого васала, а стала повністю залежною від Китаю.
"Пекін зараз хоче зафіксувати цю поразку Росії, а як внесок у нову міжнародну структуру хоче продати себе Заходу як конструктивного переговірника", - підсумував Піонтковський.
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