Китай погрожував США за підтримку "сепаратистів" на Тайвані

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на брифінг офіційного представника міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзяня.

Китайський політик заявив, що Вашингтон використовує Тайвань, щоб маніпулювати Китаєм, а це може обернутися для американської сторони "серйозними наслідками".

"Останнім часом американська сторона все частіше вживає різних дій з тайванського питання, негласно заохочуючи і підтримуючи прихильників так званої незалежності Тайваню. Це небезпечно для Тайваню, і матиме серйозні наслідки для США", - заявив Ліцзянь.

За його словами, влада КНР займає жорстку позицію з цього питання і заявляє, що ескалація напруженості в регіоні виникла внаслідок втручання Вашингтона в ситуацію в Тайванській протоці зі спробою маніпулювати Китаєм.

Також Ліцзянь прокоментував поїздку американського сенатора-демократа Теммі Дакуорт до Тайваню. За його словами, цей візит серйозно порушує принцип "одного Китаю", і Пекін розглядає це як "невірні сигнали тайванським сепаратистам". У зв'язку з цим влада КНР наполягає на тому, щоб Дакуорт негайно припинила підтримувати контакти з Тайванем.

Нагадаємо, раніше Байден публічно пообіцяв надавати військову підтримку Тайваню в разі китайського вторгнення. Китай засудив заяви Байдена і протестував проти поглиблення офіційної двосторонньої взаємодії Вашингтона з Тайванем, який він вважає частиною своєї території, попри те, що ніколи не контролював її.

30 травня тридцять бойових літаків Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню. Міністерство оборони острова заявило, що у відповідь в повітря піднялися тайванські винищувачі. За повідомленням тайванського міністерства, останнє китайське вторгнення здійснили 22 винищувачі, а також літаки радіоелектронної боротьби, раннього попередження і протичовнові літаки.

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