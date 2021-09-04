Китай штовхає Путіна до ескалації на Донбасі: Пекін прагне захопити чи Тайвань, чи російський Сибір, – Піонтковський
Після того, як війська США залишили Афганістан, Китай штовхає Російську Федерацію до загострення війни проти України, щоб побачити, хто переможе, і захопити або Тайвань, або російський Сибір
Про це повідомив політолог Андрій Піонтковський у програмі "Студія Захід з Антіном Борковський" на Еспресо.TV.
"Зараз Китай дуже активно підштовхує Москву до ескалації на Донбасі. У Пекіні та Москві зараз ейфорія: вони переконані, те, що американці пішли з Афганістану з такими репутаційними втратами, – це сигнал того, що Америка йде зі світової політики. І треба розвивати цей успіх. Китай і Росія вважають, що вони за крок від своєї історичної задачі: перемоги над Західною цивілізацією. Залишилося нанести 2 удари: підкорити Україну та Тайвань. Про яку тоді оголошену Джо Байденом боротьбу демократії з авторитарними режимами може йти мова? Це буде повна перемога авторитарних режимів. Лише уявіть, що завтра Росія підкорює Україну, а Китай – Тайвань. Історичну суперечку Заходу зі Сходом закінчено", – зазначив Піонтковський
Політолог зауважив, що заява прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, що військова допомога США Україні стане причиною ескалації на Донбасі, була зроблена під впливом з боку Китаю.
"Китайці підштовхують Москву з відомих причин: вони переможуть у будь-якому разі. Якщо авантюра проти України вдасться, це дасть Китаю велетенську можливість для психологічного тиску на Тайвань, а якщо провалиться – це призведе до падіння путінського режиму і стабільності Росії. Тоді Китай юридично оформить свою економічну владу на далекому Сході. У результаті, в якості суперпризу вони отримують або Тайвань, або Сибір" – повідомив Андрій Піонтковський.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки, в рамках нового пакету допомоги, нададуть Україні оборонне озброєння для захисту від російської агресії.
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