Військова допомога США Україні може стати причиною непередбачуваних дій Києва на Донбасі, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може змусити Київ поводитись непередбачувано і небезпечно у конфлікті на Донбасі
Про це передають росЗМІ.
Він зазначив, що в Кремлі "звернули увагу" на плани з надання військової допомоги США для України.
"Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході", - наголосив Пєсковю
Також він назвав такий крок "дуже небезпечним".
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки, в рамках нового пакету допомоги, нададуть Україні оборонне озброєння для захисту від російської агресії.
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