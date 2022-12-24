Китай сприйняв візит Медведєва як приїзд свого васала, - експерт-міжнародник Краєв
Росія ще більше і більше визнає власну васальну залежність від економічної співпраці з Китаєм
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
"У Китаю є одна чітка геополітична позиція - всі країни, які довкола Китаю перебувають мають або платити йому данину, або визнавати зверхність, або бути опонентом. Очевидно, візит Медведєва Китай сприйняв, як приїзд свого васала. Він чітко показав це по заявах на наступний день щодо співпраці з Америкою та Європою. Насправді Росія ще більше і більше визнає власну васальну залежність від економічної співпраці з КНР", - вважає він.
- 21 грудня лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся із заступником секретаря Радбезу РФ Дмитром Медведєвим і закликав до пошуку дипломатичних шляхів припинення війни Росії проти України.
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